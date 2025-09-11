Battlefield 6: Erste Details zum Battle Royale-Modus vor Playtest enthüllt

Battlefield 6 wagt erneut den Schritt ins umkämpfte Battle-Royale-Genre. Bevor der Shooter am 10. Oktober erscheint, lädt Battlefield Studios an diesem Wochenende zu einem ersten Playtest ein, und liefert vorab konkrete Infos zum Modus.

100 Spieler, Klassen & das tödlichste Ring-Design im Genre

Der neue Battle Royale-Modus setzt auf Matches mit bis zu 100 Spielern, aufgeteilt in 25 Vierer-Squads. Fahrzeuge gehören selbstverständlich dazu: Während Standard-Jeeps und Trucks auf der Karte verstreut sind, lassen sich gepanzerte Fahrzeuge über spezielle Schlüssel freischalten – wer Panzer und Co. kontrolliert, diktiert das Geschehen.

Ungewöhnlich streng ist dagegen die Spielmechanik rund um die Ringgrenze. Anders als bei Fortnite oder Warzone gibt es keinen Schaden-Overtime oder taktische Spielereien mit dem Sturm. Wer den Feuerkreis berührt, stirbt sofort. Das sorgt für direkten Druck und eliminiert „Out-of-Bounds“-Strategien.

Auch die klassischen Battlefield-Klassen feiern ihr Comeback. Spieler können ihre gewohnten Gadgets – von Munitionskisten bis hin zu Support-Tools – einsetzen. On top kommen Missionsziele während der Matches, die Belohnungen wie Waffenupgrades, Wiederbelebungen oder Luftschläge freischalten.

Zweiter Anlauf nach Firestorm und Hazard Zone

Es ist nicht der erste Versuch, das Franchise battle-royale-tauglich zu machen. Schon Battlefield V experimentierte mit „Firestorm“, und Battlefield 2042 bot das Extraction-ähnliche „Hazard Zone“. Beide verschwanden jedoch sang- und klanglos wieder in der Versenkung. Mit Battlefield 6 versucht man es nun erneut, diesmal mit Fokus auf Kern-Features wie Zerstörung, Klassenvielfalt und epische Schlachten.

Das Genre mag zwar überfüllt sein, aber Battlefield bringt etwas mit, was Fortnite & Co. nicht in dieser Form liefern: große Karten mit realistischem Setting, Fahrzeugschlachten und das bekannte Zerstörungssystem. Entscheidend wird sein, ob DICE diesmal genug Substanz und Support liefert, um die Spieler langfristig zu halten, statt das Experiment nach ein paar Monaten leise abzuschalten.

Der Playtest ist noch unter NDA, doch Leaks sind in der Community bekanntlich nie weit. Spätestens zum Release im Oktober dürfte klar sein, ob Battlefield 6 im Battle Royale-Bereich wirklich ein Wörtchen mitzureden hat oder ob es beim dritten Versuch bleibt.