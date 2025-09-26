Battlefield 6: Erste Einblicke in die Singleplayer-Kampagne

EA und Battlefield Studios haben erstmals ausführliches Material zur Singleplayer-Kampagne von Battlefield 6 veröffentlicht, ganze 15 Minuten Gameplay in 4K/60FPS, spoilerfrei, aber mit klaren Hinweisen auf die spielerische Ausrichtung.

Während die Marketing-Maschine von Battlefield 6 bislang vor allem die Multiplayer-Schiene befeuerte, liefert nun ein Preview von IGN konkretere Infos zur Kampagne. Setting ist das Jahr 2027, Spieler übernehmen die Rolle von Dagger-13, einem US-Marines-Squad, dessen Mitglieder direkt den bekannten Multiplayer-Klassen entsprechen. Heißt im Klartext: Squad-Kommandos, Klassenfähigkeiten und großflächige Zerstörung sollen auch im Singleplayer präsent sein, eine Art Testfeld für Mechaniken, die man später im Online-Modus perfektioniert.

Drei Missionen, drei Spielstile

Die Vorschau beschreibt drei Missionen aus unterschiedlichen Abschnitten der Kampagne:

Operation Gladius : Start als Panzer-Gunner, danach im Engineer-Part beim Eskortieren eines Tanks durch eine zerstörte Stadt. Feindwellen, Reparaturen und ein Sturm aufs Rathaus inklusive.

: Start als Panzer-Gunner, danach im Engineer-Part beim Eskortieren eines Tanks durch eine zerstörte Stadt. Feindwellen, Reparaturen und ein Sturm aufs Rathaus inklusive. Urban Warfare : Klassische Häuserkämpfe, Breaching mit Vorschlaghammer, Schießereien zwischen Hochhäusern, dann Untergrund-Abschnitte mit Wärmebild-Scopes und schließlich ein Showdown am Brooklyn Bridge-Bauwerk.

: Klassische Häuserkämpfe, Breaching mit Vorschlaghammer, Schießereien zwischen Hochhäusern, dann Untergrund-Abschnitte mit Wärmebild-Scopes und schließlich ein Showdown am Brooklyn Bridge-Bauwerk. Offene Karte: Ein weitläufiges Areal mit optionalen Zielen, Fahr- und Flugzeugen. Beginn mit SAM-Stellungen, später ein massives Feuergefecht rund um einen Staudamm.

Die Mischung aus linearen Gefechten und offenen Ansätzen erinnert stark an frühere Serienableger wie Battlefield 4, nur dass die Technik diesmal sichtbar weiter ist.

Was heißt das für Battlefield 6?

Nach der Kritik an Battlefield 2042, das die Solo-Komponente praktisch ignorierte, wirkt der neue Ansatz fast schon wie ein Schuldeingeständnis: Einzelspieler-Kampagnen haben doch noch ihren Platz. Dass EA die Missionen so prominent zeigt, ist kein Zufall, gerade für Konsolenspieler mit begrenzter Multiplayer-Zeit könnte die Kampagne ein Kaufargument werden.

Der Clou: Mit zerstörbaren Umgebungen, Squad-Befehlen und breiteren Karten wirkt die Kampagne wie ein Schaufenster dessen, was die Serie technisch 2025 leisten will. Ob die Geschichte mehr liefert als ein militärisches Grundrauschen, bleibt offen. Aber zumindest das Gameplay zeigt, dass Battlefield 6 Solo-Spieler diesmal nicht wieder als lästiges Beiwerk behandelt.

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X|S.