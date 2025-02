Battlefield 6 – Erste In-Game-Szenen verfügbar

Im Rahmen von Battlefield Labs können Spieler nun selbst in diese frühen Versionen eintauchen und ihre Meinungen zu Konzepten und Spielmechaniken äußern. Die Plattform ist speziell darauf ausgerichtet, die Wünsche der Community zu berücksichtigen. So habt ihr die Chance, die Entwicklung mitzugestalten und sicherzustellen, dass das endgültige Spiel nicht nur den Erwartungen gerecht wird, sondern diese übertrifft. Ein interaktiver Weg, um den Spielspaß vorab zu erleben und zu beeinflussen.

What do you think?