Battlefield 6: Exklusive Vorteile für PlayStation Plus Spieler starten

Battlefield 6 ist da, und PlayStation Plus-Abonnenten haben direkt ein paar handfeste Extras auf dem Schirm. Wer in den ersten Tagen nach Launch auf der PS5 spielt, kann nicht nur in den Gefechten glänzen, sondern auch vom kleinen, aber feinen Vorteilspaket profitieren, das Sony gemeinsam mit Electronic Arts geschnürt hat. Für Fans bedeutet das mehr XP, zusätzliche Belohnungen und ein paar optische Extras, die nur auf PlayStation verfügbar sind.

Kleine Boni, großer Effekt

Das Herzstück der Kooperation sind XP-Boosts für PlayStation Plus-Mitglieder. Wer sich in einer Party mit mindestens zwei zahlenden PlayStation Plus-Spielern einfindet, erhält einen 5 %igen Bonus auf alle Erfahrungspunkte. Außerdem gibt es noch einmal 5 % extra, wenn man überhaupt in einer Party spielt – zusammengenommen also bis zu 10 % schnelleres Fortschreiten in Battlefield 6. Das ist kein Game-Changer, aber für Spieler, die gerade am Startlevel noch jede Sekunde zählen, ein spürbarer Vorteil.

Dazu kommen weitere Anreize: Wer Battlefield Pro kauft, schaltet automatisch zusätzliche Tiers frei, und ausgewählte 2XP-Events sind für PlayStation Plus-Mitglieder verlängert. Sogar die gesamte Squad profitiert, wenn mindestens zwei Spieler der Gruppe auf PlayStation unterwegs sind. Ein klarer Hinweis darauf, dass Sony die PS5 als „besten Ort für Battlefield 6“ positionieren will, zumindest bei den Konsolen.

Tägliche Login-Belohnungen sorgen für Motivation

Parallel zum Start hat Battlefield Studios ein zeitlich begrenztes Event gestartet, das Spieler täglich einloggt. Vom 10. bis 16. Oktober 2025 gibt es jeden Tag neue Rewards, darunter XP-Booster und exklusive kosmetische Items wie die „Tankful“ Dog Tag oder die „Deerstalker“ Fahrzeug-Skin. Die Übersicht:

10. Oktober: „Tankful“ Dog Tag

„Tankful“ Dog Tag 11.–12. Oktober: 15-Minuten Karriere-XP-Booster

15-Minuten Karriere-XP-Booster 13. Oktober: „Steady Aim“ Player Card Background

„Steady Aim“ Player Card Background 14.–15. Oktober: 15-Minuten XP-Booster (Hardware/Charakter)

15-Minuten XP-Booster (Hardware/Charakter) 16. Oktober: „Deerstalker“ Vehicle Skin

Wer regelmäßig einloggt, wird nicht nur schneller vorankommen, sondern seine Soldaten auch individuell gestalten können. Ein Ansatz, der frühe Spielerbindung fördert und zugleich kleine, aber motivierende Belohnungen bietet.

Mehr als nur ein Bonuspaket

Für PS Plus-Mitglieder summieren sich die Vorteile also auf handfeste Fortschritts- und Optik-Boni. Für Battlefield 6 bedeutet das eine stärkere Bindung an die Plattform und gleichzeitig eine Motivation für Spieler, regelmäßig einzuloggen.

Ob die Boosts das Spielerlebnis entscheidend verändern? Eher nicht. Aber sie machen den Einstieg angenehmer und zeigen einmal mehr, wie Publisher und Plattformen ihre Partnerschaften strategisch einsetzen. Für Spieler ist es eine einfache Möglichkeit, schneller Belohnungen freizuschalten,ohne einen Cent extra auszugeben.

