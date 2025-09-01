Latest

Battlefield 6 führt „Free Look“-Mechanik für Waffen ein – Fans reiben sich schon die Hände

Battlefield 6 bekommt eine neue „Free Look“-Mechanik, die Waffen aus allen Winkeln betrachten lässt – perfekt für Poser und Screenshots.

Battlefield 6 Multiplayer 1

Electronic Arts hat für Battlefield 6 eine neue Mechanik eingeführt, die in den letzten Tagen über Social Media kursierte. Mit dem sogenannten „Free Look“ können Spieler ihre Waffen in nahezu jede Richtung drehen und ausgiebig betrachten. Statt nur stumpf nachzuladen oder den Lauf gen Himmel zu halten, lassen sich Modelle nun kippen, wenden und detailliert bestaunen. Für die laufenden Battlefield Labs-Tests wurde die Funktion nachträglich ergänzt.

Das klingt zunächst nach einer Spielerei, dürfte aber für viele eine willkommene Abwechslung darstellen. Denn wer sich durch die Thumbnail-Kultur auf YouTube klickt, erkennt schnell ein Muster: Blick nach oben, Magazin raus, Magazin rein – fertig ist das Vorschaubild. Mit Battlefield 6 will man diesem Einheitsbrei offenbar ein Ende setzen.

Was bringt das Feature wirklich?

Abseits der Ästhetik hat die Funktion keine spielerische Relevanz. Sie verändert weder das Waffenhandling noch die Trefferzonen. Doch für Content-Creator ist sie Gold wert. Wer seine Videos mit individuellen Screenshots und kurzen Showcase-Clips würzen möchte, bekommt ein Werkzeug, das bislang in diesem Umfang kaum ein Shooter bietet.

Andere Serien wie Call of Duty oder Rainbow Six erlauben zwar schon das Inspizieren von Waffen, meist in festen Animationen. Battlefield 6 geht hier einen Schritt weiter, indem Spieler selbst bestimmen können, aus welchem Winkel und in welcher Bewegung sie ihr Gewehr präsentieren. In einer Zeit, in der visuelles Branding und schnelle Aufmerksamkeit auf Plattformen wie YouTube und TikTok über Erfolg oder Untergang entscheiden, ist das fast schon eine kleine Marketing-Innovation.

Mehr als nur Screenshot-Spielerei?

Für Veteranen der Reihe definiert sich Battlefield ohnehin über groß angelegte Schlachten, Zerstörung und Teamplay, nicht unbedingt über Waffenposen. Trotzdem passt das Feature ins Gesamtbild der Branche. Shooter sind längst auch Content-Maschinen, und jede Funktion, die kreative Freiheiten bietet, wird von Studios mitbedacht.

Ob die neue Mechanik den Alltag der Spieler nachhaltig prägt, bleibt abzuwarten. YouTuber und Streamer werden die Social-Media-Timelines bald mit neuen, noch ausgefalleneren Waffenperspektiven füllen. Für die Entwickler ein kleiner Kniff – für die Community ein neues Spielzeug.

Battlefield 6 soll in den kommenden Wochen weitere Testphasen durchlaufen, bevor der finale Release ansteht. Bis dahin wird die Free-Look-Funktion vermutlich noch Feinschliff erfahren. Für Fans bedeutet das vor allem eines: Weniger identische Reload-Thumbnails und ein bisschen mehr Abwechslung im endlosen Shooter-Karussell.

VIA:Insider-Gaming
