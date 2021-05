Battlefield 6 – Geleakte Trailer-Screenshots untermauern Zukunfts-Setting

Bislang hält sich EA noch mit genaueren Details zu Battlefield 6 zurück, die zunehmend aber von potenziellen Leaks überrollt werden. Aktuelle Bilder aus dem angeblichen Reveal Trailer untermauern jetzt zumindest ein futuristisches Setting.

Die Bilder sind zwar recht verschwommen, geben aber verschiedene Hinweise auf eine moderne Ära, etwa mit Kampfrobotern und einer Raketenbasis, die darauf zu erkennen sind. Weitere Bilder zeigen ein massives Zerstörungspotenzial, das von EA selbst für Battlefield 6 angedeutet wurde.

Dazu hieß es kürzlich:

„Mit Battlefield 6 verfolgt man die bisherige Strategie und möchte auf den Stärken des Battlefield-Franchise aufbauen. Neben Fahrzeuge, Waffen und Schlachten zählen dazu natürlich auch all die verrückten Momente, die man nur in Battlefield erleben kann, plus einige Überraschungen, die einen größeren Einfluss auf die Erfahrung haben werden.“