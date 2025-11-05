Latest

Battlefield 6: Große Anpassungen kommen – weniger Grind, mehr Spielspaß

Battlefield 6 vereinfacht Challenges und Assignments. Weniger Zeitaufwand, klarere Ziele und gezieltes Fortschreiten sorgen für spielbare Belohnungen.

Niklas ist seit 2022 als Freelancer und Editor-in-Chief bei PlayFront.de aktiv.
Battlefield 6 Phantom Edition

EA und DICE haben ein umfassendes Community-Update für Battlefield 6 ausgerollt. Ab sofort sind über 90 Challenges und Assignments überarbeitet, sodass Spieler deutlich weniger Grind investieren müssen, um Fortschritt und Belohnungen freizuschalten.

Details der Änderungen

Die Anpassungen betreffen fast alle Bereiche: Klassen, Waffen, Spielmodi sowie allgemeine Meisterschaftsziele. So wurden Anforderungen drastisch reduziert – vom Squad-Deploy des Assaults (von 50 auf 5) über Support-Revives (von 200 auf 60) bis zu Waffen-Damage-Zielen, die teilweise nur noch ein Drittel der ursprünglichen Werte verlangen. Auch Mehrfachkills, Headshots oder Killstreaks wurden an die realistische Spielperformance angepasst.

Einige Beispiele:

  • Assault 2: Squadmates auf Spawn Beacon deployen – 50 → 5
  • Support 2: Team-Mitglieder als Support wiederbeleben – 200 → 60
  • Rapid Fire 1/Assault Rifle: Schaden mit Sturmgewehren verursachen – 10.000 → 3.000
  • Conquest 2: Siege in Conquest – 5 → 2
  • Explosives Expert 2: Multi-Kills mit Sprengstoff – 20 → 5

Spieler müssen nun also weniger Stunden investieren, um sichtbare Fortschritte zu erzielen, während anspruchsvollere Assignments, etwa für kosmetische Belohnungen, weiterhin eine Herausforderung darstellen.

Reroll-Challenges-System optimiert

Zusätzlich wurde das Reroll-System angepasst: Spieler erhalten nun keine Herausforderungen mehr, die nur in REDSEC abgeschlossen werden können, sofern sie nicht ohnehin Battlefield REDSEC spielen. Das Ziel sind transparente, erreichbare Ziele, die Belohnung und Aufwand sinnvoll balancieren.

Für die Spieler bedeutet das eine spürbare Entlastung vom typischen Grind, der Multiplayer-Shooter oft auszeichnet. Statt stundenlanges Farmen steht wieder die eigentliche Spielmechanik im Vordergrund. Branchenweit zeigt sich, dass DICE aus Nutzerfeedback und Spieldaten lernt – ein Ansatz, den man sonst eher selten in AAA-Shootern sieht.

Dies ist nur die erste Welle der Anpassungen. Weitere server- und clientseitige Updates sind angekündigt, die Challenges und Assignments weiter verfeinern werden. Wer Battlefield 6 spielt, kann also in den kommenden Wochen noch mehr Komfort und Belohnungen erwarten.

