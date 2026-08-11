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Battlefield 6 holt Wake Island und Top-Gun-Crossover in Season 4

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EA bringt Wake Island zurück in Battlefield 6. Alle Details zu Season 4, den neuen Jets, Modi und dem Starttermin am 18. August 2026.

Battlefield 6 Season 4

EA und DICE bringen den Karten-Klassiker Wake Island für „Battlefield 6“ zurück. Das Update startet am 18. August 2026 als Teil von Season 4 und ist für alle Spieler kostenlos. Neue Eindrücke liefert der aktuelle Trailer.

Die Pazifik-Insel gehört seit „Battlefield 1942“ zum festen Inventar der Reihe. DICE baut die Pazifik-Karte für die aktuelle Konsolengeneration und den PC neu auf. Zum Paket gehören Strände, Bunkeranlagen und der offene Ozean für Gefechte zu Land, zu Wasser und in der Luft.

Wake Island als Recycling-Garant für Battlefield 6

Neue Fahr- und Flugzeuge stellen das Kernstück der Erweiterung dar. Mit dem F/A-81F Super Spectre und der F-74A Seacat ziehen zwei zweisitzige Jet-Typen in den Fuhrpark ein. Der Fokus liegt klar auf Teamwork im Cockpit. Spieler übernehmen getrennte Rollen für Steuerung und Waffensysteme. Flugzeugträger dienen auf dem Meer als mobile Start- und Landepunkte.

An Modi stehen Gauntlet: Fighter Sweep für reine Luftkämpfe sowie die Rückkehr von Carrier Strike auf dem Plan. Das Event läuft unter einer offiziellen Top Gun-Lizenz. Wer die zugehörigen Aufgaben absolviert, schaltet kosmetische Inhalte und das neue Scharfschützengewehr Interdictor frei.

DICE bedient das gewohnte Muster. Nostalgie verkauft sich verlässlich. Statt neuer Risiken setzt das Studio auf ein Terrain, das seit 2002 in regelmäßigen Abständen aufgewärmt wird. Die Kombination aus zweisitzigen Jets und maritimen Landungsoperationen adressiert das Kernpublikum. Punkt.

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Das Update liefert am 18. August solide Gratis-Inhalte ohne Aufpreishürde. Die Formel bleibt bekannt. Wer Wake Island in den vergangenen zwanzig Jahren mochte, bekommt mehr vom Selben im modernen Gewand.

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