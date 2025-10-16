Latest

Battlefield 6: Neuer Hotfix bringt dringende Änderungen an Waffen und Conquest

Electronic Arts veröffentlicht ein Hotfix für Battlefield 6: Waffen-Bugs behoben, Conquest-Tickets reduziert und Fahrzeug-Timer verlängert. Alle Details im Überblick.

Battlefield 6 Phantom Edition

Electronic Arts und die Battlefield Studios haben einen neuen Hotfix für Battlefield 6 veröffentlicht, der gleich zwei der meistdiskutierten Themen der Community adressiert: unzuverlässige Treffererkennung und zu lange Conquest-Partien. Nach mehreren Tagen voller Spielerberichte über „Phantom-Treffer“ haben die Entwickler die Ursache gefunden, und laut eigener Aussage endgültig beseitigt.

Inhalt

Treffer, die keine waren

Der Fehler trat in seltenen Fällen auf, wenn bestimmte Waffenerweiterungen kombiniert wurden. Dadurch wurden Treffer zwar visuell registriert, verursachten aber keinen Schaden – ein Albtraum für alle, die sich über vermeintliche „Hit-Reg“-Probleme beschwert hatten. Laut den Entwicklern wurde der Bug über ein gezieltes Hotfix behoben, das ab sofort auf allen Plattformen aktiv ist.

EA will die Treffererkennung weiterhin beobachten, um sicherzustellen, dass der Fix stabil bleibt. Ein passender Schritt, nachdem die Community das Thema wochenlang in Foren und Subreddits heiß diskutierte.

Conquest entschleunigt sich

Neben der Waffen-Korrektur wurde auch an der Spielbalance gefeilt. Konkret betrifft das den Conquest-Modus, dessen Matches künftig etwas zügiger enden sollen. Dafür senkten die Entwickler die Start-Ticketzahl auf allen Karten – je nach Map um 10 bis 30 Prozent. Der Grund: Viele Partien endeten bislang durch Zeitablauf, nicht durch den eigentlichen Sieg.

Mit dem neuen System sollen Matches „natürlicher“ verlaufen, wie die Battlefield Studios erklären, was in EA-Sprache vermutlich bedeutet: weniger zähe Endphasen und mehr dynamische Schlachten.

Manhattan Bridge bekommt mehr Spielraum

Auch die Map Manhattan Bridge wurde überarbeitet. Hier verlängert sich der Out-of-Bounds-Timer für Fahrzeuge von fünf auf zehn Sekunden. Spieler haben damit mehr Zeit, wieder in den aktiven Bereich zu fahren, bevor sie bestraft werden. Das klingt unscheinbar, dürfte aber die Frustration beim Fahren auf engen Brückenabschnitten merklich reduzieren.

Das Update fällt überschaubar aus, zeigt aber, dass EA die Rückmeldungen der Community ernst nimmt – zumindest bei technischen Problemen. Ob die neuen Conquest-Anpassungen die gewünschte Dynamik bringen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Immerhin: Wer jetzt wieder stirbt, kann sicher sein, dass die Kugel diesmal wirklich gezählt hat.

