Battlefield 6: Kampagne kehrt im großen Stil zurück – Trailer enthüllt globale Einsätze

Battlefield 6 bringt die Kampagne zurück, und zwar auf globalem Parkett. Im frisch veröffentlichten Trailer steht das Elite-Team Dagger 13 im Mittelpunkt, eine Gruppe von Marine Raiders, die sich der Fraktion Pax Armata entgegenstellt. Ab dem 10. Oktober dürfen Spieler Strände in Gibraltar stürmen, durch die Straßen von Brooklyn fegen und per HALO-Sprung mitten ins Feindgebiet eintauchen.

Wie gewohnt setzt DICE auf das Markenzeichen der Serie: Zerstörung, große Schlachtfelder und taktisches Squad-Gameplay. Dass die Kampagne nach Battlefield 2042 überhaupt zurückkehrt, ist ein klares Signal – nicht jeder Shooter kann es sich leisten, die Story komplett auszuklammern. Für die Branche heißt das: Singleplayer ist noch lange nicht tot, auch wenn Marketing-Slogans wie „Your war. Your squad. Your Battlefield.“ das Rad nicht neu erfinden.

Der Einsatz beginnt am 10. Oktober, und diesmal wieder mit Story.