Battlefield 6: Kampagne schon jetzt eine Enttäuschung?

Die Vorfreude auf Battlefield 6 ist groß, vor allem wegen des Multiplayers. Doch neue Berichte werfen einen Schatten auf die Singleplayer-Kampagne. Brancheninsider Tom Henderson und Content-Creator BigFryTV haben erste Eindrücke geschildert, die wenig Vertrauen wecken.

Henderson spricht davon, dass die Kampagne aktuell den Gesamteindruck deutlich drücke: „Was eigentlich im hohen 80er-Bereich landen könnte, wirkt durch die Singleplayer-Missionen eher wie ein 70er-Spiel.“ Für Fans, die seit Jahren auch auf eine spannende Solo-Erfahrung hoffen, klingt das wie ein Déjà-vu.

Noch deutlicher wird BigFryTV, der drei Missionen spielen durfte. Sein Urteil: wenig Feinschliff, kein klarer Spaßfaktor, bestenfalls Mittelmaß. Verglichen mit der Multiplayer-Qualität sei der Singleplayer schlicht abgehängt. „Die Kampagne wird der schwächste Teil von Battlefield 6“, lautet sein Fazit – und das wohlgemerkt nach einer offiziellen Einladung der Entwickler.

Was bedeutet das für die Spieler?

Für viele ist die Kampagne zwar nur Beiwerk, doch sie prägt die Wahrnehmung des gesamten Spiels. Wer sich an Battlefield 1 erinnert, weiß, dass ein starker Story-Modus auch dem Franchise als Ganzem Auftrieb geben kann. Umgekehrt kann eine schwache Kampagne zum Ballast werden – und ein Metacritic-Score im Mittelfeld wirkt in der heutigen Wahrnehmungsökonomie schnell wie ein Makel.

Dass ein Shooter seine Stärken im Multiplayer hat, überrascht niemanden. Doch während Studios wie Activision ihre Kampagnen zuletzt aufpoliert haben, bleibt DICE offenbar hinterher. Ironisch ist, dass gerade das Marketing gerne mit großen Story-Versprechen wirbt – nur um dann auf die altbekannte „eigentlich spielt das doch keiner“-Ausrede zurückzufallen.

Noch ist Battlefield 6 nicht veröffentlicht, und bis zum Release kann sich einiges ändern. Doch die frühen Stimmen sind ein Warnsignal: Wer Wert auf Solo-Erlebnisse legt, sollte seine Erwartungen zügeln. Am Ende dürfte wieder gelten: Die Kampagne spielt man einmal, der Multiplayer entscheidet über die Lebensdauer.

