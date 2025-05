Battlefield 6-Kampagne: Zwischen Civil War und Lioness – ein Shooter mit Tiefgang?

Mit Battlefield 2042 verabschiedete sich DICE einst mutig vom klassischen Einzelspielermodus – und kassierte dafür einen gewaltigen Shitstorm. Jetzt will Battlefield 6 das wieder gutmachen. Der Story-Modus kehrt zurück. Und der soll offenbar mehr als bloße Kriegsfolklore bieten. Die Entwickler von Motive Studios – bekannt für das gefeierte Dead Space-Remake – orientieren sich bei der Kampagne an Filmen wie Civil War und Serien wie Lioness. Ja, richtig gelesen: ein Battlefield mit narrativer Tiefe und moralischen Grauzonen.

Creative Director Roman Campos-Oriola und Executive Producer Philippe Ducharme haben sich in einem Interview mit Inverse zu den Hintergründen der Story geäußert. Die Inspirationen sind vielversprechend, ja fast schon ambitioniert. Civil War, der dystopische Film von Alex Garland, zeigt ein Amerika im inneren Zerfall – martialisch, brutal, aber erschreckend realistisch. Lioness hingegen erzählt vom verdeckten Kampf in globalen Krisenherden, getragen von komplexen Charakteren statt bloßem Schwarz-Weiß-Denken. Die Battlefield-Kampagne zielt also nicht auf stumpfe Ballerei, sondern auf eine neue emotionale Ebene.

Normale Menschen, extreme Umstände

Ein zentrales Thema soll laut Campos-Oriola sein: „Talentierte, aber gewöhnliche Menschen in außergewöhnlichen Situationen.“ Ein überraschender Ansatz für eine Serie, die bislang vor allem mit lauten Explosionen und bombastischen Skriptsequenzen glänzte. Diesmal stehen offenbar Figuren im Mittelpunkt, deren Loyalität nicht immer eindeutig ist. Man will Spieler emotional binden – nicht nur durch Kugelhagel, sondern durch innere Konflikte.

Ducharme ergänzt, dass das Team durch die Arbeit an Dead Space gelernt habe, wie man Spannung aufbaut, wie man die Erwartungshaltung der Spieler unterwandert. Klar: Ein Horrorspiel funktioniert anders als ein Kriegs-Shooter. Aber die Idee, dramaturgisch gezielte Pausen, Höhen und Tiefen einzubauen, verspricht zumindest eine Story, die mehr ist als bloßes Tutorial fürs Multiplayer-Massaker.

Natürlich wird es weiterhin Multiplayer-Schlachten geben – DICE bleibt schließlich DICE. Aber dass Motive hier eine völlig neue Erzählung von Grund auf erschafft, ohne Remake-Backup und mit direkter Unterstützung beim Map-Design, zeigt: Battlefield 6 ist mehr als ein Aufguss. Es ist ein Neustart.



Battlefield 6 will nicht nur besser ballern, sondern auch besser erzählen. Wenn die Story so intensiv wird wie ihre filmischen Vorbilder, könnte diese Kampagne mehr Eindruck hinterlassen als manch ein Multiplayer-Match. Jetzt liegt es an Motive, das Versprechen auch einzulösen.