Battlefield 6 Labs – EA setzt Spieler-Feedback in neuer Testphase fort

Die offene Beta von Battlefield 6 war für EA und das Entwicklerstudio ein Erfolg, und trotzdem geht es schon weiter. Heute kündigte Electronic Arts die Rückkehr von Battlefield Labs an. Wer dachte, bis zum Release oder gar Oktober auf neue Eindrücke warten zu müssen, liegt falsch.

Battlefield Labs ist keine spontane Idee, sondern EAs Versuch, aus den Fehlern von Battlefield 2042 zu lernen. Damals wurde Kritik laut, man habe die Community ignoriert, und genau das soll jetzt nicht wieder passieren. Labs-Sessions ermöglichen es, Features und Balancing direkt mit den Spielern zu testen, bevor sie final ins Spiel gelangen.

Die Entwickler schreiben im Community-Update, dass die Sessions diesmal flexibler angesetzt werden. Ziel ist es, die Startbalance von Battlefield 6 zu verfeinern und Feedback zu Features einzuholen, die bisher noch nicht spielbar waren. Dazu zählen unter anderem eine abgespeckte Version der Portalfunktion sowie ein klassischer Server-Browser – beides Punkte, die Fans schon seit Jahren fordern.

Hardcore-Modus, aber bitte mit offizieller Handschrift

Ein weiteres Thema: Der Hardcore-Modus. Statt unterschiedliche Community-Varianten entstehen zu lassen, will das Team nun „offizielle Einstellungen“ gemeinsam mit den Spielern festlegen. Das klingt nach mehr Struktur und nach weniger Wildwuchs, wie man ihn in früheren Teilen oft erlebt hat. EA positioniert das Ganze als gemeinsames Feintuning, was im Klartext heißt: Man spart sich interne Experimente und nutzt die Community als Testlabor.

Dass EA Battlefield Labs nach der offenen Beta sofort wieder hochfährt, zeigt zweierlei. Erstens: Battlefield 6 ist offenbar noch nicht in Stein gemeißelt. Zweitens: Man möchte Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholen. Gerade mit Blick auf Battlefield 2042, das zum Release von Bugs und Designproblemen geplagt war, wirkt dieser Ansatz wie eine bewusste Kurskorrektur.

Für Spieler heißt das: Wer sich anmeldet, bekommt frühe Einblicke in neue Inhalte und kann aktiv mitbestimmen, wie das Spiel zum Launch aussehen wird. Für die Branche wiederum liefert es ein interessantes Beispiel, wie Live-Service-Games inzwischen schon vor Veröffentlichung auf Community-getriebenes Testing setzen. Ironisch betrachtet könnte man sagen: EA hat die QA-Abteilung einfach crowdsourced.

Labs-Sessions werden in den kommenden Wochen unregelmäßig stattfinden, bis zur Veröffentlichung von Battlefield 6. Ob das Programm hält, was es verspricht, muss sich erst zeigen. Spieler bekommen damit jedoch schneller als gedacht erneut die Gelegenheit, Hand an das nächste große Battlefield zu legen, diesmal nicht nur als Tester, sondern auch als Mitgestalter. Aktuelle Eindrücke aus dem Shooter liefert meine letzte Preview.