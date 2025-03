Battlefield 6 – Langjährige Fans zeigen sich begeistert

Besonders erfreulich ist die positive Grundstimmung in der Community. Nach den eher durchwachsenen Reaktionen auf Battlefield 2042 scheint der neue Ableger wieder das richtige Battlefield-Gefühl einzufangen. „Selbst im Alpha-Stadium sieht es schon richtig solide aus“, schreibt ein Tester. Ein anderer merkt an: „Ich freue mich, dass die BF-Community diesmal optimistischer ist. Das gibt mir Hoffnung.“

