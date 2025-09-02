Battlefield 6 Leak zeigt riesige Map in den USA – Fans bekommen, was sie wollten

Kaum ist die Beta von Battlefield 6 verdaut, taucht im Netz schon das nächste Leckerli auf: Ein zehnminütiges Gameplay-Video zeigt eine bislang unbekannte Map, die wahlweise „Blackwell Field“ oder „Blackwell Farm“ heißen soll. Der Schauplatz? Angeblich Kalifornien, mit all dem, was Fans seit Jahren fordern: große Flächen, offene Sichtlinien und genügend Platz für Panzer, Jets und die obligatorischen Helikopter-Crashs.

Was das Video verrät

Die Aufnahmen stammen offenbar vom gleichen Insider, der schon zuvor die Battle-Royale-Karte durchsickern ließ. Zu sehen ist ein abwechslungsreiches Setting mit Ölbohrtürmen in karger Landschaft, ein Flugfeld mit Hangars, Industriegebäude, Hügelketten und sogar ein kleines Dorf. Mit anderen Worten: ein klassischer Sandkasten für Conquest-Schlachten. Genau das, was viele nach der eher kompakteren Beta vermisst haben.

Die Map soll zum Start von Season One spielbar sein und gehört zu den größten im bisherigen Line-up. Besonders auffällig sind die langen Sichtachsen, die Scharfschützen glücklich machen dürften, und vermutlich alle anderen frustrieren. Dazu kommen breite Zufahrtswege, die für Fahrzeuge wie gemacht sind. Wer Battlefield nicht wegen taktischer Tiefe, sondern wegen epischer Panzer-Karambolagen liebt, wird hier wohl auf seine Kosten kommen.

Bedeutung für die Reihe

Dass ausgerechnet eine US-Location den Auftakt der ersten Season markiert, wirkt fast schon symbolisch. Battlefield hat in der Vergangenheit mit weltweiten Szenarien experimentiert, aber die größten Klassiker spielten oft auf amerikanischem Boden. Für EA und DICE ist der Leak zwar ärgerlich, aber inhaltlich dürfte er den Hype eher anfeuern. Denn große Karten gehören zu den Kernforderungen der Community, und die scheinen jetzt erfüllt zu werden.

Offiziell schweigt EA bisher zu den Leaks, doch die Veröffentlichung des Spiels rückt näher, und Season-One-Inhalte werden ohnehin bald enthüllt. Ob „Blackwell Field“ am Ende wirklich so heißt, ist fast nebensächlich. Wichtiger ist, dass Battlefield 6 offenbar zurückgeht zu seinen Wurzeln – groß, chaotisch und mit genug Platz, um Freund und Feind gleichermaßen zu überfahren.

Zudem steht dieses Mal Qualität vor Quantität, um das Desaster von Battlefield 2042 zu vermeiden. Hinzu kommen neue Features wie „Free Look” und der Battle-Royale-Modus als besonderes Highlight.