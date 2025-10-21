Latest

Battlefield 6 – Leaker enthüllt Termin und komplette Liste des Battle Royale-Modus

Ein neuer Leak verrät die Start-Modi für den kommenden Battle Royale von Battlefield 6 – inklusive „Gauntlet“ und besonders tödlicher Sturmeffekte.

Battlefield 6 Phantom Edition

Electronic Arts und DICE haben das Thema Battle Royale lange umschifft, doch jetzt verdichten sich die Hinweise, dass der kommende Modus von Battlefield 6 am 28. Oktober starten wird, zeitgleich mit Season 1. Offiziell bestätigt ist das zwar nicht, aber Webers Trefferquote bei früheren Leaks lässt aufhorchen.

Demnach erscheint das Battle Royale-Paket mit den klassischen Varianten Solo, Duo, Trio und Quad, ergänzt durch einen neuen Modus namens Gauntlet. Hier treten Teams in aufeinanderfolgenden Missionen gegeneinander an, wobei das jeweils schwächste Squad eliminiert wird – bis nur noch ein Team übrig bleibt. Eine Mischung aus Survival-Taktik und Miniaufträgen, die Battlefield-typische Squad-Dynamik stärker in den Vordergrund rückt.

Das gefährlichste Sturmfeld der Serie

Um sich von Call of Duty: Warzone und Fortnite abzuheben, setzen EA und DICE auf ein ungewöhnliches Risiko-Feature: Der Sturmkreis, das klassische Battle-Royale-„Giftgas“, wird diesmal sofort tödlich sein. Wer auch nur kurz im Nebel stehen bleibt, scheidet augenblicklich aus. Taktisches „Edge-Camping“, wie es viele Spieler gewohnt sind, dürfte damit der Vergangenheit angehören, und sorgt womöglich für deutlich aggressiveres Match-Tempo.

Ebenfalls neu ist ein Proximity-Voice-Chat, der Gespräche zwischen Spielern ermöglicht, sobald sie sich räumlich annähern. Das dürfte nicht nur für spontane Allianzen sorgen, sondern auch für das eine oder andere Schimpfwort-Duell im Schlachtgetümmel.

Was der Leak für Battlefield 6 bedeutet

Dass EA nun doch ernsthaft ins Battle-Royale-Geschäft einsteigt, überrascht weniger, eher, dass man so lange gewartet hat. Schon Firestorm in Battlefield V scheiterte an schwacher Unterstützung. Diesmal scheint man aus den Fehlern gelernt zu haben: kostenlose Einstiegsmöglichkeiten, ein klarer Fokus auf Squadplay und zerstörbare Umgebungen sollen Battlefield 6 einen eigenen Platz neben Warzone 2 und Apex Legends sichern.

Season 1 startet Ende Oktober mit neuen Waffen, Fahrzeugen und einer frischen Karte. Zwei weitere Updates folgen laut Roadmap im November und Dezember. Ob der Battle Royale-Modus tatsächlich am 28. Oktober live geht, dürfte EA in Kürze offiziell klären, andernfalls erledigt das vermutlich wieder ein Leaker.

