Battlefield 6: Neue Leaks gewähren spannende Einblicke in den Playtest

Die Battlefield-Reihe steht für bombastische Multiplayer-Schlachten, epische Zerstörung und taktisches Gameplay. Doch mit jedem neuen Titel steigt auch die Spannung, ob Entwickler DICE das Shooter-Erlebnis auf ein neues Level hebt. Und dank eines weiteren Leaks aus dem aktuellen Battlefield Labs-Playtest erhalten Fans jetzt einen noch tieferen Einblick in Battlefield 6.

Eigentlich unterliegen die Battlefield Labs-Spieltests einer strengen Geheimhaltung. Doch wie so oft scheint das einige Spieler wenig zu interessieren. Wieder einmal sind detaillierte Infos an die Öffentlichkeit gelangt, die spannende Neuerungen für Battlefield 6 enthüllen. Zwar befindet sich das Spiel noch in einer frühen Alpha-Phase, doch erste Gameplay-Elemente und Features lassen sich bereits erkennen.

Die neue Karte „Battery“ enthüllt

Eine der größten Enthüllungen ist die Karte „Battery“. Sie soll eine kompakte Umgebung bieten, die sich stark an der felsigen Landschaft Gibraltars orientiert. Damit erwartet Spieler eine intensivere Infanterie-Action, denn große Fahrzeuge wie Panzer haben hier offenbar keinen Platz. Wer sich auf chaotische Nahkämpfe freut, könnte hier auf seine Kosten kommen.

Ein weiteres geleaktes Feature sorgt bereits für heiße Diskussionen in der Community: die Möglichkeit, Waffen frei zu inspizieren. Spieler können ihre Waffe während des Spiels mit Mausbewegungen aus verschiedenen Winkeln betrachten. Manche vergleichen das System mit dem aus PUBG, während andere auf Unterschiede hinweisen. Angesichts der wachsenden Bedeutung von Skins und kosmetischen Anpassungen könnte dies ein cleveres Feature sein, um seine virtuelle Bewaffnung in Szene zu setzen.

Alte Features feiern ein Comeback

Während einige Spieler weiterhin über die umstrittenen Klassenmechaniken diskutieren, gibt es auch positive Nachrichten: Ein beliebtes Feature aus Battlefield: Bad Company soll zurückkehren. Um welches genau es sich handelt, ist noch nicht offiziell bestätigt, doch viele spekulieren auf zerstörbare Umgebungen oder ein erweitertes Squad-System.

Besonders kurios: Laut Insidern hat sogar ein Film von Christopher Nolan das Design des Spiels beeinflusst. Ob es sich um „Dunkirk“ oder „Tenet“ handelt und inwiefern dieser Einfluss spürbar ist, bleibt abzuwarten. Doch wenn DICE sich wirklich von Nolans Meisterwerken inspirieren lässt, könnte uns ein besonders atmosphärisches Battlefield bevorstehen.

Next-Gen oder Current-Gen?

Noch immer ist unklar, auf welchen Plattformen Battlefield 6 erscheinen wird. Wird es ein reines Next-Gen-Spiel oder bleibt auch die alte Konsolengeneration noch an Bord? Da sich das Spiel noch in der Alpha-Phase befindet, ist vieles möglich. Wer aber frühzeitig Einfluss auf die Entwicklung nehmen will, sollte sich die Teilnahme an den Battlefield Labs sichern. Die Anmeldung zu den Testphasen ist aktuell noch möglich.

Battlefield 6 verspricht einige spannende Neuerungen, aber auch potenziellen Zündstoff für die Community. Die neuen Leaks machen neugierig, doch bis zur finalen Version kann sich noch vieles ändern. Die Erwartungen sind hoch, und DICE muss liefern. Denn Battlefield-Fans haben ein feines Gespür dafür, wenn sich ein Spiel nicht wie ein echtes Battlefield anfühlt.