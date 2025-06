Battlefield 6: Neues Gameplay-Video zeigt Fokus auf zerstörbare Umgebungen

Ein weiteres Video zum kommenden Battlefield 6 ist im Netz aufgetaucht und sorgt aktuell für Gesprächsstoff. Die rund sechs Minuten lange Aufnahme zeigt vor allem, worauf DICE offenbar besonderen Wert legt: spektakuläre Zerstörung und ein dynamisches Spielfeld, das sich im Verlauf einer Partie drastisch verändert. Ein klares Zeichen dafür, dass sich die Reihe wieder stärker auf alte Stärken besinnt.

Rückkehr zu alter Stärke?

Seit dem Umstieg auf die Frostbite-Engine mit Battlefield: Bad Company im Jahr 2008 steht die Marke für das Konzept, dass kein Gebäude sicher ist und kaum ein Objekt dauerhaft stehen bleibt. Battlefield 2042 konnte diesen Anspruch nur eingeschränkt erfüllen. Zwar wurde auch dort mit Level-Zerstörung geworben, im Vergleich zu früheren Teilen fiel das Ergebnis jedoch enttäuschend aus.

Das neue Videomaterial legt nahe, dass Battlefield 6 in dieser Hinsicht wieder mehr bieten will. Große Teile der Karte kollabieren unter Beschuss, Gebäude stürzen ein und die Umgebung wird sichtbar vom Kampfgeschehen beeinflusst. Bestätigt ist das von offizieller Seite allerdings nicht – das Material stammt wahrscheinlich aus den Battlefield Labs, die nach der kürzlichen Kritik an Leaks nicht mehr geteilt werden sollen. Dennoch fügt es sich gut in das Bild ein, das die Entwickler in der Vergangenheit von ihrer Zielsetzung gezeichnet haben.

Unterstützung von erfahrenen Studios

Die Entwicklung von Battlefield 6 liegt weiterhin bei DICE, wird jedoch durch mehrere Partnerstudios begleitet – darunter Motive Studios, Ripple Effect und Criterion. Vor allem Motive ist derzeit durch das Dead Space-Remake und ein kommendes Iron Man-Spiel bekannt.

Im Rahmen eines Interviews mit Inverse haben Motive-Vertreter Einblicke in ihre Arbeit am Kampagnenmodus gegeben. Als erzählerische Inspirationen nennt das Team Filme und Serien mit militärisch-politischem Hintergrund – darunter Civil War von Alex Garland und die Serie Lioness. Ziel sei es, eine Geschichte zu erzählen, die sich auf Charaktere fokussiert, die keine Superhelden sind, sondern in außergewöhnliche Umstände geraten.

Konkrete Details zum Erscheinungsdatum oder zur Plattformverfügbarkeit gibt es weiterhin nicht – grob wird aber das laufende Geschäftsjahr anvisiert. Somit bleibt abzuwarten, wann EA und DICE offiziell weitere Informationen veröffentlichen.