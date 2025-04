Battlefield 6: Neues Gameplay zeigt, wie spektakulär Zerstörung wirklich aussehen kann

Es kracht, es bröckelt, es zerfällt – das neueste Gameplay-Video zu Battlefield 6 bringt endlich das zurück, was viele Fans schon bei den letzten Ablegern schmerzlich vermisst haben: Zerstörung mit Stil. EA und DICE zeigen, dass sie die Kunst des digitalen Abrisses wiederentdeckt haben – oder zumindest genug Fanpost gelesen haben, um zu wissen, was die Leute eigentlich wollen.

Das neue Video demonstriert eindrucksvoll, wie ein gut platzierter Raketentreffer nicht nur für offene Münder, sondern auch für offene Grundrisse sorgt. Häuser lassen sich nicht mehr nur „symbolisch“ beschädigen, sondern brechen physisch ein – mit realistischem Feedback, Staubwolken, Trümmern und der Möglichkeit, den frisch entstandenen Trümmerhaufen direkt als Deckung zu nutzen. Klingt simpel? Ist es auch. Aber genau dieses Feature macht den Unterschied zwischen Battlefield und generischem 0815-Militarystuff.

Der dazugehörige Blogbeitrag von DICE gibt tiefe Einblicke: Jedes Gebäude besitzt einen sogenannten „Apfelkern“ – die tragende Struktur, die sichtbar wird, sobald die äußeren Schichten fallen. Spieler können nun gezielt Schwachstellen angreifen, Oberflächen mit Kugeln schwächen und später durch Sprengstoff zum Einsturz bringen. Der Clou: Zerstörung ist nicht nur spektakulär, sondern auch taktisch. Wer clever agiert, schafft neue Wege oder flankiert Gegner durch improvisierte Eingänge.

