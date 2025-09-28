Video

Battlefield 6: Official Launch Live Action Trailer befeuert den Startschuss

Der neue Battlefield 6 Launch Trailer zeigt New York im Chaos: Hero Squad vs. Pax Armata. Ab 10. Oktober startet die Schlacht.

Electronic Arts hat den offiziellen Battlefield 6 Launch-Trailer veröffentlicht, diesmal als aufwendig inszeniertes Live-Action-Spektakel. Im Mittelpunkt steht ein Einsatz in einem zerbombten New York, wo die „Hero Squad“ gegen die Bedrohung durch die Pax Armata antritt. Panzer rollen durch die Straßen, ein feindlicher Scharfschütze nimmt die Truppe ins Visier, und das Ziel ist klar: Flagge sichern oder untergehen.

Auffällig ist der Einsatz ikonischer Musik – mit der Zeile „The world is a vampire“ wird sofort ein düsterer Ton gesetzt. Statt typischer CGI-Sequenzen wirkt der Trailer wie eine kleine Kurzfilmproduktion, die das bekannte „All-Out-Warfare“-Gefühl von Battlefield greifbarer machen soll.

Ob die emotionale Inszenierung wirklich den Spielalltag widerspiegelt, bleibt offen. Am 10. Oktober fällt der Startschuss, und dann zeigt sich, ob Battlefield 6 das Versprechen des Trailers auch im Matchmaking halten kann.

