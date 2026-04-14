Battlefield 6: Operation Augur startet heute – alles zum befristeten Modus

DICE schickt die Battlefield 6-Community ab heute in die Operation Augur. Was als taktisches Event zwischen NATO und Pax Armata vermarktet wird, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als die übliche Verdichtung von Kampfzonen auf engstem Raum.

Das Ziel ist simpel: Die angreifende NATO muss Sektoren sichern, während die Verteidiger der Pax Armata versuchen, die Ticketanzahl durch puren Verschleiß zu drücken. Es ist das bekannte Battlefield-Prinzip, nur linearer und ohne Ausbruchsmöglichkeiten.

Von Grabenkämpfen in den Untergrund

Die erste Phase nutzt das bekannte Areal für eine Abfolge aus fünf Sektoren. Der Einstieg wirkt noch klassisch: ein umzäuntes Haus, Schützengräben und der Einsatz von leichten Bodentransportern sowie Quads. Sobald die NATO jedoch den Wartungshangar erreicht, wird das Gameplay künstlich durch VL-7-Rauch vernebelt. Hier endet die Übersicht.

Die Ziele an der Rampe und dem Vorfeld sind so platziert, dass Verteidiger in Wachtürmen sitzen und die Angreifer in einen einspurigen Korridor zwingen. Einzig der Eingang zur Hagental-Basis bietet durch begehbare Dächer eine vertikale Ebene, die jedoch meist von Scharfschützen dominiert wird, bevor der Kampf endgültig in den Tunneln verschwindet.

Die Kapitulation vor dem Chaos

In der zweiten Stufe innerhalb der Hagental-Basis streicht DICE die Fahrzeuge komplett aus der Gleichung. Die vier Sektoren – Notstromgeneratoren, Zentraltunnel, Depot und Server – sind eine einzige Design-Entscheidung gegen weitläufiges Gameplay. In den Notstromgeneratoren und dem Wartungsbereich werden die Spieler in Korridore gepresst, die keine Flanken zulassen.

Das Depot setzt dem Ganzen die Krone auf: Ein einzelnes Ziel auf Laufstegen sorgt für absolutes Chaos. Die versprochenen Flankenrouten durch den Osttunnel sind in der Praxis lediglich weitere Engpässe, an denen sich die Fronten festbeißen. Der finale Kampf im Serverraum, bei dem die letzte Mauer gesprengt wird, reduziert das Spielprinzip endgültig auf Nahkampfwaffen und Granaten-Spam. Es ist die Kapitulation vor der taktischen Tiefe zugunsten schneller Kills.

„Battelfield 6“ Operation Augur Übersicht:

Struktur: 9 Sektoren in zwei Phasen (Oberfläche und Untergrund).

9 Sektoren in zwei Phasen (Oberfläche und Untergrund). Fahrzeuge: LTV und Schützenpanzer nur in Phase 1 (Kontaminiert).

LTV und Schützenpanzer nur in Phase 1 (Kontaminiert). Besonderheit: Fokus auf Infanterie-Nahkampf und VL-7-Rauchmechanik in engen Innenräumen.

DICE liefert mit Operation Augur die nächste Dosis Schlauch-Shooter für Spieler, die taktische Finesse gerne gegen einen konstanten Strom an Treffer-Feedback eintauschen.