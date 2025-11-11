Battlefield 6: Patch 1.1.1.5 stopft Exploits und stabilisiert REDSEC

DICE und EA haben heute das nächste Update für Battlefield 6 ausgerollt, den Patch 1.1.1.5. Der Fokus liegt auf Verbesserungen der Zuverlässigkeit, Waffenpräzision und allgemeinen Spielstabilität. Außerdem wurden mehrere Exploits und Probleme im Battle-Royale-Modus behoben, die seit Wochen für Unmut in der Community sorgten.

Stabilität statt Showeffekte

Die wichtigste Änderung betrifft laut Changelog die Zuverlässigkeit von Fahrzeug-Gegenmaßnahmen. Lock-Guided Missiles reagieren nun endlich so, wie es die Entwickler schon seit Monaten versprechen, sie lassen sich tatsächlich mit Flares kontern. Auch Fahrzeuge, die in Modi wie Breakthrough oder Conquest schlicht nicht spawnten, sollten nach dem Update wieder wie vorgesehen verfügbar sein.

Ein besonders kurioser Fix betrifft den XFGM-6D Recon Drone-Exploit. Spieler konnten sich mit einem Sledgehammer-Schlag auf der Drohne nach oben katapultieren und so unzugängliche Bereiche erreichen, ein Trick, der in sozialen Medien schnell Kultstatus erreichte. Jetzt ist damit Schluss.

Verbesserungen im Battle Royale-Modus

Der oft chaotische Battle Royale-Modus REDSEC profitiert gleich mehrfach. Fehler beim Matchflow, Squad-Revives und beim End-of-Round-Übergang wurden behoben. Außerdem sollte das Spiel jetzt korrekt enden, wenn das letzte Team eliminiert wurde, etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte.

Auch Progression und Herausforderungen wurden angepasst. So zählt die berüchtigte Shotgun-Challenge („Fünf Kills ohne Nachladen“) nun endlich korrekt, und die Fortschritte des „Engineer Specialist 3“-Assignments werden ordnungsgemäß gespeichert.

UI, Audio und Portal im Feinschliff

Das Update nimmt sich zudem kleineren, aber spürbaren Details an. Im UI-Bereich zeigen gesperrte Anti-Air-Presets jetzt ihre Freischaltbedingungen an, und im Audio-System wurde ein Bug gefixt, bei dem das „BF PRO Radio Channel“-Feature schlichtweg stumm blieb. Im Portal-Modus sollten nun auch Loot-Objekte wie Munition und Rüstung korrekt spawnen, ein wichtiger Schritt für die vielen Community-Kreationen, die auf verlässliche Systeme angewiesen sind.

Mit Update 1.1.1.5 zeigt DICE, dass Battlefield 6 stetig besser wird. Kein großes Inhaltsfeuerwerk, aber ein solides Wartungs-Update, das viele alltägliche Ärgernisse beseitigt. Für ein Spiel, das in der Vergangenheit oft an seiner eigenen Ambition scheiterte, ist das fast schon eine kleine Sensation.