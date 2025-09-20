Battlefield 6: Performance- und Auflösungsziele für PS5 und Xbox Series X|S enthüllt

Battlefield 6 gibt Konsolen-Spielern endlich Klarheit: EA und DICE haben die Performance- und Auflösungsziele für die PS5, PS5 Pro sowie Xbox Series X|S bekannt gegeben. Wer sich schon gefragt hat, was die verschiedenen Grafikmodi tatsächlich bringen, bekommt nun die Zahlen auf dem Silbertablett serviert.

Fidelity vs. Performance

Auf den großen Konsolen stehen zwei Modi zur Auswahl: Fidelity für maximale Bildqualität und Performance für flüssige Framerates. Die Xbox Series X und PS5 zeigen dabei überraschend ähnliche Werte: Fidelity-Modus zielt auf 1440p bei 60 FPS, Performance-Modus auf 1280p bei 80 FPS. Damit liefert DICE erstmals klar messbare Benchmarks, statt Marketing-Floskeln wie „next-gen experience“.

Die PS5 Pro geht noch einen Schritt weiter: 2160p bei 60 FPS im Fidelity-Modus und 1620p bei 80 FPS im Performance-Modus, ein deutlicher Fortschritt gegenüber Standard-PS5. Die Series S hat leider keine Wahlmöglichkeiten und wird bei maximal 1080p/60 FPS landen.

Auf dem PC darf man es natürlich übertreiben: Bis zu 4K bei 144 FPS sind möglich, oder unbegrenzt, sofern die Hardware mitspielt. Ein gewohntes Bild für Spieler, die ihre Rigs gerne ans Limit bringen.

Worauf sich Spieler freuen können

Für Konsolenspieler heißt das: Battlefield 6 bietet klare Kompromisse zwischen Auflösung und flüssigem Gameplay. Wer die volle Detailpracht genießen möchte, muss sich mit 60 FPS zufriedengeben; wer actionreiche Schlachten bevorzugt, darf sich über 80 FPS freuen, zumindest in den Modi, die die Hardware zulässt. Das zeigt auch, wie stark EA die PS5 Pro als echten Leistungs-Upgrade vermarkten kann, während Series S Spieler eher in der Mittelklasse hängenbleiben.

Historisch gesehen markiert Battlefield 6 damit einen konsequenten Schritt: Während frühere Ableger bei Konsolenframerate oft schwankten, liefert DICE diesmal transparente Zielwerte, die auch für Tech-Redakteure und Streamer sofort nutzbar sind.

Battlefield 6 startet am 10. Oktober auf PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S und PC. Zusätzlich ist ein Battle-Royale-Modus geplant. Wer also auf Performance oder Grafik setzt, kann seine Konsole schon jetzt strategisch einplanen, und sich auf die ersten Benchmarks freuen, sobald die Server live gehen.