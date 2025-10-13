Battlefield 6: Phantom Edition Rewards verschwunden? Hier ist die Lösung

Ein kleiner, aber nerviger Bug sorgt derzeit für Frust in Battlefield 6. Wer die Phantom Edition vorbestellt hat, findet seine Belohnungen oft nicht im Spiel. Skins, XP-Boosts oder Waffenpakete, alles scheinbar verschwunden. Doch die Ursache ist weniger dramatisch, als sie klingt.

Die Ursache liegt im Detail

Der Knackpunkt: Die Phantom Edition-Inhalte sind an die NATO-Fraktion gebunden. Wer im Loadouts-Menü versehentlich als Pax Armata spielt, sieht schlicht nichts von den versprochenen Extras. Der Fehler liegt also nicht im Code, sondern im Fraktionssystem.

Kurz gesagt: Nur NATO-Spieler dürfen mit den schicken Skins und Boosts losziehen, und zugegeben, ich musste auch erst einmal suchen. Dazu gehören unter anderem:

The Tombstone Pack (XP Boost Set + soldier skin)

Battlefield Pro Token: Battle Pass, 25 tier skips, exclusive rewards and more

Four Phantom Squad skins: Crossbones, Mirage, Specter, and Wraith

The Glimmer melee knife skin

Shrouded M433 and Drop Shadow MS2010 ESR weapon packages

The Chimera M1A2 SEPV3 vehicle skin

Death’s Head weapon sticker

Cryptic weapon charm

Operative dog tag

Viele Battlefield 6-Spieler suchen vergeblich nach ihren Phantom Edition Rewards – schuld ist meist die falsche Fraktionseinstellung.

Was ihr tun könnt

EA empfiehlt folgende Schritte:

Fraktion wechseln: Im Loadouts-Tab NATO auswählen. System neu starten: Ein einfacher Reboot aktualisiert oft die Daten. EA-Konto prüfen: Manche Spieler sind versehentlich mit dem falschen Account eingeloggt. Items nicht gelöscht? Verwendete oder gelöschte Belohnungen sind leider verloren.

Sollte das alles nicht helfen, bleibt nur der Weg über den EA-Support, inklusive Nachweis des Kaufs und Plattformdaten.

Solche Situationen sind in der Battlefield-Historie fast Tradition. Schon frühere Editionen hatten ähnliche Aktivierungsprobleme, meist rund um Fraktionen, Plattformen oder Cross-Progression. Dass EA und DICE diesmal wenigstens eine offizielle Anleitung liefern, ist fast schon ein Fortschritt, wenn auch einer mit Augenrollen.

Letztendlich bleibt die Erkenntnis, dass es sich in Battlefield 6 offenbar lohnt, zweimal ins Menü zu schauen, bevor man an der eigenen Vorbestellung zweifelt. Weitere Eindrücke zum Spiel, speziell aus der Kampagne, gibt es in meinem aktuellen Review. Ergänzende Eindrücke zum Multiplayer-Modus folgen im Laufe des Tages.