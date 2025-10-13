Guide

Battlefield 6: Phantom Edition Rewards verschwunden? Hier ist die Lösung

Viele Spieler vermissen ihre Phantom Edition Belohnungen in Battlefield 6. Wir erklären, wo sie stecken und wie ihr sie endlich freischaltet.

Battlefield 6 Phantom Edition

Ein kleiner, aber nerviger Bug sorgt derzeit für Frust in Battlefield 6. Wer die Phantom Edition vorbestellt hat, findet seine Belohnungen oft nicht im Spiel. Skins, XP-Boosts oder Waffenpakete, alles scheinbar verschwunden. Doch die Ursache ist weniger dramatisch, als sie klingt.

Die Ursache liegt im Detail

Der Knackpunkt: Die Phantom Edition-Inhalte sind an die NATO-Fraktion gebunden. Wer im Loadouts-Menü versehentlich als Pax Armata spielt, sieht schlicht nichts von den versprochenen Extras. Der Fehler liegt also nicht im Code, sondern im Fraktionssystem.

Kurz gesagt: Nur NATO-Spieler dürfen mit den schicken Skins und Boosts losziehen, und zugegeben, ich musste auch erst einmal suchen. Dazu gehören unter anderem:

  • The Tombstone Pack (XP Boost Set + soldier skin)
  • Battlefield Pro Token: Battle Pass, 25 tier skips, exclusive rewards and more
  • Four Phantom Squad skins: Crossbones, Mirage, Specter, and Wraith
  • The Glimmer melee knife skin
  • Shrouded M433 and Drop Shadow MS2010 ESR weapon packages
  • The Chimera M1A2 SEPV3 vehicle skin
  • Death’s Head weapon sticker 
  • Cryptic weapon charm 
  • Operative dog tag 
Viele Battlefield 6-Spieler suchen vergeblich nach ihren Phantom Edition Rewards – schuld ist meist die falsche Fraktionseinstellung.
Viele Battlefield 6-Spieler suchen vergeblich nach ihren Phantom Edition Rewards – schuld ist meist die falsche Fraktionseinstellung.

Was ihr tun könnt

EA empfiehlt folgende Schritte:

  1. Fraktion wechseln: Im Loadouts-Tab NATO auswählen.
  2. System neu starten: Ein einfacher Reboot aktualisiert oft die Daten.
  3. EA-Konto prüfen: Manche Spieler sind versehentlich mit dem falschen Account eingeloggt.
  4. Items nicht gelöscht? Verwendete oder gelöschte Belohnungen sind leider verloren.

Sollte das alles nicht helfen, bleibt nur der Weg über den EA-Support, inklusive Nachweis des Kaufs und Plattformdaten.

Solche Situationen sind in der Battlefield-Historie fast Tradition. Schon frühere Editionen hatten ähnliche Aktivierungsprobleme, meist rund um Fraktionen, Plattformen oder Cross-Progression. Dass EA und DICE diesmal wenigstens eine offizielle Anleitung liefern, ist fast schon ein Fortschritt, wenn auch einer mit Augenrollen.

Letztendlich bleibt die Erkenntnis, dass es sich in Battlefield 6 offenbar lohnt, zweimal ins Menü zu schauen, bevor man an der eigenen Vorbestellung zweifelt. Weitere Eindrücke zum Spiel, speziell aus der Kampagne, gibt es in meinem aktuellen Review. Ergänzende Eindrücke zum Multiplayer-Modus folgen im Laufe des Tages.

Jan Vollenbröker
21 Minuten zuvor

Nein! Neustart bringt nichts. Auch nicht eine Neuinstallation. Die Goodies bleiben komplett auf der NATO Seite. Kannste machen, was du willst.

0
Antworten
André Tanne
21 Minuten zuvor
Reply to  Jan Vollenbröker

Jan Vollenbröker kann ich nicht bestätigen.

0
Antworten
Jan Vollenbröker
21 Minuten zuvor
Reply to  André Tanne

André Tanne…. bin auf Playsi 5 unterwegs.. ich habe mehrfach versucht, die Goodies für die andere Seite zu bekommen. Es sind ja nur die kosmetischen. XP-Booster, etc. ist ja da.

0
Antworten
André Tanne
21 Minuten zuvor
Reply to  André Tanne

Jan Vollenbröker die schwarzen Anzüge sind doch nur für die NATO oder täusche ich mich da weil die Aufnäher zb sind auf beiden Seiten verfügbar. Bin auch auf der PS5

0
Antworten
