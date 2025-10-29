Battlefield 6: RedSec bringt fast 550.000 Spieler zurück – DICE greift Warzone an

DICE und EA legen nach. Mit dem frisch gestarteten Battle Royale-Modus RedSec erlebt Battlefield 6 den wohl größten Aufschwung seit Release. Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung verzeichnete der Shooter laut SteamDB fast 550.000 gleichzeitige Spieler, am Launch-Day wohlgemerkt.

Für ein Spiel, das lange zwischen Core-Community und allgemeiner Gleichgültigkeit pendelte, ist das eine kleine Sensation. RedSec wurde quasi ohne Marketing veröffentlicht und ist dennoch in aller Munde, ein klassisches „Soft-Launch“-Wunder, das in dieser Größenordnung selten vorkommt.

Warzone lässt grüßen, aber anders

Inhaltlich orientiert sich RedSec klar am Genre-Klassiker Call of Duty: Warzone: Drop-Zonen, Loot, Loadouts und ein sich stetig verkleinerndes Kampfgebiet. Sogar das umstrittene Loadout-System, also das Herbeirufen eigener Waffensets, wurde übernommen. Viele Fans feiern das als taktische Tiefe, andere fürchten, dass damit die übliche Meta-Monotonie einzieht.

Trotz der offensichtlichen Parallelen unterscheidet sich RedSec in einem Punkt deutlich: dem Tempo. DICE setzt auf das typische Battlefield-Gefühl, also größere Karten, realistischere Ballistik und zerstörbare Umgebung. Das ergibt ein anderes Spielgefühl als in Warzone oder Apex Legends, wo Beweglichkeit und „Sweat-Moves“ dominieren.

Warum das Timing kein Zufall ist

Dass RedSec jetzt kommt, ist strategisch klug. Noch vor den großen Releases von ARC Raiders und dem nächsten Escape from Tarkov-Update positioniert sich DICE aggressiv im Free-to-Play-Markt. Der Battle-Royale-Trend ist zwar nicht neu, aber Battlefield 6 nutzt ihn als Image-Rettung und Reichweiten-Booster zugleich.

Die Community reagiert bisher gemischt, aber aktiv, und genau das ist der Punkt. Nach Monaten relativer Ruhe erlebt das Franchise wieder echte Diskussionen, Memes und Clips auf Social Media. Für EA ist das unbezahlbar.

Sollte DICE es schaffen, RedSec langfristig mit Inhalten zu versorgen und das Balancing ernst zu nehmen, könnte der Modus Battlefield 6 neues Leben einhauchen, und vielleicht sogar Warzone Spieler abwerben. Aber der Grat ist schmal: Wird RedSec zu sehr zur Kopie, könnte die anfängliche Euphorie schnell verpuffen.

Bis dahin darf sich EA über einen späten, aber eindrucksvollen Sieg freuen: Ein Battle Royale, das funktioniert, zumindest fürs Erste. PlayStation Plus-Spieler können sich indes über einen kostenlosen DLC freuen, der einen Gegenwert von 20 EUR mit sich bringt.