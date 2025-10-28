Battlefield 6 RedSec: EA startet Battle Royale-Offensive mit Season 1

EA und DICE eröffnen die erste Season von Battlefield 6 mit einem Paukenschlag: RedSec, ein eigenständiger Battle-Royale-Ableger, ist ab sofort kostenlos verfügbar. Das Spiel kombiniert das Markenzeichen der Reihe – Zerstörung, Teamplay und Größenwahn – mit der Struktur moderner Free-to-Play-Erfahrungen. Schauplatz ist Fort Lyndon, ein riesiges Areal im Süden Kaliforniens, das als Testgelände für militärische Experimente dient, und nun zum Epizentrum der Season 1 wird.

Battlefield 6 RedSec markiert damit den ersten echten Versuch von DICE, die Battlefield-Formel auf den Battle-Royale-Markt zu übertragen, ohne den Kern der Serie zu verwässern. Im Mittelpunkt stehen großangelegte Zerstörung, taktische Klassen, Fahrzeuge, und ein tödlicher Ring aus Feuer, der dem Chaos eine klare Richtung gibt.

REDSEC: Battle Royale mit Battlefield-DNA

Der neue Modus setzt auf das klassische 100-Spieler-Format in Vierer- oder Duo-Squads. Statt zufälliger Beute setzen die Entwickler auf missionsbasierte Fortschritte. Wer Squad-Aufträge erfüllt oder seltene Loadout-Caches entdeckt, schaltet mächtige Ausrüstung und Fahrzeuge frei. Battlefield-typische Elemente wie Fahrzeuge, Zerstörung und Gadgets bleiben dabei voll erhalten, anders als in manch anderem Genrevertreter, bei dem man schon nach der Landung nur noch auf Lootbox-Glück hofft.

Fort Lyndon selbst ist die bislang größte Karte der Serie. Neun Hauptsektoren und über ein Dutzend Nebenziele erstrecken sich von Strandzonen über Forschungseinrichtungen bis hin zu urbanen Ruinen. Die Karte soll laut EA „unendliche taktische Möglichkeiten“ bieten, ein Versprechen, das Battlefield-Fans seit Jahren regelmäßig hören. Ob es dieses Mal eingelöst wird, bleibt abzuwarten.

Gauntlet: Der Modus für Squad-Taktiker

Neben dem Battle Royale startet RedSec mit dem neuen Gauntlet-Modus, einem rundenbasierten Eliminationsformat, in dem acht Squads in wechselnden Missionen gegeneinander antreten. Jede Runde bietet andere Ziele – von Gebietskontrolle über Datenextraktion bis zu Fahrzeugschlachten. Die zwei schwächsten Teams fliegen jeweils raus, bis nur noch ein Squad übrig bleibt.

Das klingt nach einem Mix aus Escape from Tarkov und Battlefield 4’s Squad Obliteration, also nach genau der Art von Stress, die Fans kompetitiver Modi lieben.

Battlefield Portal: Der Sandkasten wächst

Ein Highlight ist die neue Integration von RedSec in Battlefield Portal. Damit lassen sich nicht nur eigene Modi und Karten erstellen, sondern erstmals auch Inhalte aus RedSec verwenden, von der Fort Lyndon-Map bis hin zu Waffen und Fahrzeugen. EA öffnet damit die bislang restriktive Sandbox und gibt Spielern mehr kreative Freiheit als je zuvor.

Für Spieler, die lieber auf klassische Modi setzen, bringt Season 1 zudem frisches Material:

Blackwell Fields , eine neue Karte für All-Out Warfare

, eine neue Karte für All-Out Warfare Strikepoint , ein 4v4-Taktikmodus ohne Respawns

, ein 4v4-Taktikmodus ohne Respawns neue Waffen wie das SOR-300C-Karabinergewehr und die DB-12-Doppelflinten

das neue Fahrzeug Traverser Mark 2, ein Panzerwagen mit Support-Funktionen

Neue Season, neue Herausforderungen – Godbreakers läutet mit frischen Inhalten und Halloween-Flair die nächste Spielphase ein.

Season 1 Roadmap: Kalifornien, Kälte und Chaos

Season 1 ist in drei Phasen unterteilt:

Rogue Ops (ab sofort): Start von RedSec und Battle Pass mit über 100 Stufen.

Start von RedSec und Battle Pass mit über 100 Stufen. California Resistance (ab 18. November): Neue Karte Eastwood, der 8v8-Modus Sabotage und zusätzliche Gauntlet-Missionen.

Neue Karte Eastwood, der 8v8-Modus Sabotage und zusätzliche Gauntlet-Missionen. Winter Offensive (ab 9. Dezember): Das Empire-State-Gebiet in New York wird eingefroren – inklusive des Ice Lock-Events, bei dem Spieler in eisiger Kälte überleben müssen.

Wer die Premium-Variante Battlefield Pro erwirbt, erhält zusätzliche Boni wie Tier-Sprünge im Battle Pass und die Möglichkeit, eigene Server zu hosten.

Nach dem holprigen Start von Battlefield 2042 hat DICE viel zu beweisen. RedSec ist der Versuch, das Franchise in die Gegenwart zu holen, ohne erneut die eigene Identität zu verlieren. Ein kostenloser Einstieg könnte die Community vergrößern, oder, je nach Monetarisierung, spalten. Immerhin scheint das Grundprinzip „Battlefield bleibt Battlefield“ dieses Mal ernst gemeint zu sein.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob Battlefield 6: RedSec mehr ist als ein Marketing-Spin mit Season-Struktur. Wenn DICE die Balance zwischen Live-Service, Spieltiefe und Chaos trifft, könnte dies das Comeback werden, das Fans seit Jahren fordern.