Battlefield 6 REDSEC: PlayStation Plus User erhalten DLC im Wert von 19,99 € kostenlos

EA und DICE bieten PlayStation Plus-Abonnenten aktuell ein attraktives Geschenk, Das Unautorisierte-Operationen-Pack für Battlefield 6 REDSEC ist im Wert von 19,99 € kostenlos erhältlich. Spieler erhalten damit eine umfangreiche Sammlung kosmetischer Inhalte, darunter Waffen-Talismane, Fahrzeug-Skins, Soldaten-Skins und Erkennungsmarken.

Neben den kosmetischen Extras öffnet das Free-to-Play-Erlebnis Battlefield REDSEC die Türen zu Fort Lyndon, der größten Battlefield-Karte bisher. 100 Spieler stürzen sich hier in ein Battle Royale-Setting mit klassischem Battlefield-Gameplay. Taktische Zerstörung, Squad-basiertes Vorgehen und der Kampf um mächtige Ausrüstung bestimmen das Geschehen.

Inhalte im Überblick

Das Unautorisierte-Operationen-Pack enthält unter anderem:

Soldaten-Skin „Untertauchen“

Erkennungsmarke „Bleiregen“

Waffen-Talismane und Aufkleber

Fahrzeug-Skins, z. B. UH-79 „Nachtangriff“

Waffenkonfigurationen „Arktische Herrschaft“ und „Frühes Grab“

Spielerkarten-Hintergrund „Ziel gesichtet“

Fallschirm „Lamina“

Diese Items sind rein kosmetisch, verändern also nicht das Gameplay, erhöhen aber die Individualisierungsmöglichkeiten im Battle Royale-Erlebnis. Verfügbar im PlayStation Store.

Was bedeutet das für Spieler und die Branche?

Für Spieler ist das Angebot ein klarer Anreiz, PlayStation Plus aktiv zu nutzen, vor allem für diejenigen, die Battlefield 6 REDSEC ohnehin ausprobieren wollten. Historisch gesehen greifen Publisher vermehrt auf Free-to-Play-Formate und DLC-Geschenke, um Spieler an ein Franchise zu binden, ohne dass sofort ein Kaufzwang entsteht.

Für die Branche unterstreicht das den Trend: Battle Royale-Modi in etablierten Shooter-Franchises werden zunehmend als Einsteiger- oder Marketing-Tools genutzt. DICE koppelt hier klassische Battlefield-DNA mit Battle Royale-Mechaniken, um sowohl Fans als auch neue Spieler:innen zu erreichen.

EA hat angekündigt, dass weitere saisonale Events und kosmetische Updates folgen werden. Wer jetzt zuschlägt, kann nicht nur das volle Free-to-Play-Erlebnis erleben, sondern auch kosmetische Inhalte sammeln, bevor die nächste Season beginnt.