Battlefield 6 REDSEC: Solo-BR Test angekündigt & technische Baustellen

Electronic Arts und die Battlefield-Studios starten vom 6. bis 9. März eine Testphase innerhalb der Live-Umgebung von Battlefield 6 REDSEC, um eine Solo-Variante des Battle-Royale-Modus zu. Parallel dazu gesteht Principal Game Designer Florian Le Bihan tiefgreifende Baustellen bei der Combat-Reliability ein, die von fehlerhafter Trefferregistrierung bis hin zu inkonsistenter Schrittlautstärke reichen.

Die Flucht in die kontrollierte Testumgebung

Der Einsatz von „Battlefield Labs“ ist kein Bonus für die Spielerschaft, sondern eine notwendige Ressourcenbündelung, um Spieldaten unter realen Bedingungen zu generieren, die interne QA-Abteilungen nicht mehr abbilden können.

Mit der Einführung von Solo-BR in einem experimentellen Stadium reagiert der Entwickler auf die Stagnation innerhalb der Standard-Modi. Es handelt sich um den Versuch, die Userbasis durch den Test neuer, aber etablierter Formate zu stabilisieren, während die technische Basis des Hauptspiels weiterhin unter der mangelnden Synchronisation zwischen Client und Server leidet.

Technische Defizite hinter der System-Hierarchie

Der Blogpost der Entwickler macht deutlich, dass fundamentale Mechaniken wie das „Time Nudge“-System (ein Puffer zur Glättung von Netzwerkschwankungen) seit dem Start instabil operieren. Wenn die Trefferregistrierung fehlschlägt, liegt das oft an einer Überlastung der Datenübertragung zwischen Client und Server. Die angekündigten Anpassungen sind weniger eine Weiterentwicklung als vielmehr eine notwendige Fehlerkorrektur, um den Investitionsschutz für die Spieler zu gewährleisten.

Besonders kritisch bleibt die Diskrepanz zwischen der First-Person-Ansicht und der Third-Person-Option, was laut Le Bihan dazu führt, dass Spieler hinter Deckungen eliminiert werden, die technisch noch gar nicht existieren.

Akustische und visuelle Priorisierung als Pacing-Faktor

Die Probleme bei der Soldier Visibility und der Audio-Klarheit offenbaren das Kalkül bei der Engine-Optimierung: Um die Performance aufrechtzuerhalten, mussten bei der Sound-Priorisierung Abstriche gemacht werden.

Dass Fahrzeuge teilweise lautlos agieren oder Schritte in intensiven Gefechten schlicht nicht gerendert werden, ist ein Resultat enger Speicherlimits. Die nun geplanten Änderungen an den Schadensmodellen, etwa geringerer Schaden bei Treffern an Gliedmaßen, in der Labs-Umgebung sind ein Versuch, die wahrgenommene „Time to Death“ zu strecken, ohne das zugrunde liegende Netcode-Problem final lösen zu müssen.

Die Transparenz der Entwickler ist löblich, entlarvt aber gleichzeitig, wie sehr das aktuelle Battlefield-Gerüst noch immer mit technischem Ballast kämpft. Wer auf ein fehlerfreies Erlebnis hofft, wird enttäuscht; wer die mechanische Evolution, oder deren Ausbleiben, hautnah miterleben will, findet in den Labs die ungeschönte Wahrheit.

Der Entwickler hat hier die aktuellen Entwicklungen rund um Battlefield 6 und die laufende Season 2 zusammengefasst.