Battlefield 6 RedSec startet in Kürze als kostenloser Battle Royale

Battlefield Studios hat endlich Nägel mit Köpfen gemacht: Der kommende Battle Royale-Modus heißt offiziell Battlefield 6 RedSec und startet bereits am 28. Oktober, pünktlich um 17 Uhr. Wie zuvor geleakt, wird der Titel free-to-play angeboten.

Das Projekt basiert auf der Technik von Battlefield 6 und war bereits für Insider spielbar. Mit der offiziellen Bekanntgabe von Name, Release-Datum und Geschäftsmodell liefert der Entwickler nun die letzten fehlenden Puzzleteile – für alle, die bisher nur den Leak-Schnipseln hinterhergesurft sind. Die Bezeichnung „RedSec“ scheint eine Abkürzung von Redacted Sector zu sein, wie es auch das teaserartige Artwork nahelegt.

Fakten & Zahlen zu RedSec

Release: 28. Oktober 2025

28. Oktober 2025 Verfügbarkeit: Free-to-play, Plattformen: PlayStation, Xbox, PC

Free-to-play, Plattformen: PlayStation, Xbox, PC Basis: Battlefield 6 Engine

Battlefield 6 Engine Parallelstart: Zeitgleich mit der Season 1 von Battlefield 6

Für Battlefield-Fans wird es eine volle Woche: Neben RedSec startet am gleichen Tag auch die erste Season von Battlefield 6. Das Timing passt: Der Shooter hatte kürzlich einen starken Launch mit 7 Millionen verkauften Einheiten, dem bisher größten Opening der Serie.

RedSec betritt damit ein bereits dicht besiedeltes Battle-Royale-Feld. PUBG, Fortnite, Call of Duty: Warzone und EA’s Apex Legends stehen als etablierte Schwergewichte bereit. Ob der neue Free-to-play-Modus genug frische Ideen bringt, um sich von der Konkurrenz abzusetzen, bleibt abzuwarten.

Für die Branche & Spieler

Die Integration eines Free-to-play-Battle-Royales direkt in ein AAA-Franchise ist nicht neu, aber strategisch clever. EA sichert sich mit RedSec Zugang zu Spielern, die bisher noch keinen Fuß in Battlefield 6 gesetzt haben. Gleichzeitig werden bestehende Spieler mit zusätzlichen Modi und Inhalten bei der Stange gehalten.

Dass RedSec gleichzeitig mit Season 1 von Battlefield 6 startet, zeigt zudem, dass EA auf maximale Spielerbindung setzt, und die Gelegenheit nutzt, um Werbe- und Cross-Promotion-Kampagnen geschickt zu verbinden.

RedSec ist nur der Auftakt einer vollen Battlefield-Woche. Die Entwickler haben bereits angekündigt, dass nach dem Launch weitere Live-Events und Updates folgen. Wer also im Free-to-play-Mode mitmischen will, sollte den 28. Oktober im Kalender markieren – Battlefield 6 RedSec könnte der nächste Anlaufpunkt für BR-Fans werden.