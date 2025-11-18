Battlefield 6: Riesiges Update 1.1.2.0 bringt Aim-Assist-Reset, neue Map Eastwood & mehr

DICE fährt ab sofort eines der umfangreichsten Updates seit Launch aus, und Battlefield 6 spielt sich damit spürbar anders. Von Aim Assist über neue Karten bis hin zu Animationen wird einmal quer durch die Engine aufgeräumt.

DICE liefert mit Patch 1.1.2.0 ein Update, das eindeutig zeigt, wie wichtig Community-Feedback ist. Spielerreaktionen zur Sprunghaftigkeit des Aim Assist, unpräzisen Waffen oder hakeligen Animationen hatten sich in den letzten Wochen gestaut, nun kommen die Korrekturen. Gleichzeitig startet das thematische Event „California Resistance“, inklusive neuer Map Eastwood, frischem Modus und Bonuspfad im Battle Pass.

Im Zentrum stehen zwei Eingriffe, die das Gunplay in Battlefield 6 langfristig prägen. Erstens wird das Aim Assist komplett auf die Werte der Open Beta zurückgesetzt. Die Rückkehr soll vor allem Konsolen-Spielern wieder ein vertrautes, stabileres Gefühl geben, besonders bei hohen Zoomstufen, die seit Launch eher schwierig zu kontrollieren waren. Zweitens werden Eingabelatenzen und Stick-Reaktionen verbessert, sodass sich Soldatenbewegungen direkter anfühlen.

California Resistance & frische Experimente

Mit Eastwood landet eine Karte, die sich an Südkalifornien orientiert, samt weitläufigen Vorstädten, Hügelzügen und viel Raum für Fahrzeuge. Tanks, Helis oder der mittlerweile schon kultige Golf Cart sind im Conquest vertreten.

Dazu gesellt sich das zeitlich begrenzte Event „Sabotage“, bei dem Zerstörung und Gegenangriff im Fokus stehen. Wer es chaotischer mag, findet im Gauntlet-Modus eine neue Mission namens Rodeo, die Fahrzeuge zu zentralen Kampfzonen macht.

Auch das Arsenal wächst: Die DB-12 Shotgun und der M357 Trait Sidearm ergänzen die Loadouts. Portal-Bauer erhalten außerdem ein neues Sandbox-Grundlayout und zusätzliche Tools, inklusive Golf Cart. Und erstmals tauchen die Battle Pickups auf, mächtige Waffen mit stark begrenzter Munition. Ein DICE-Klassiker, der jetzt offiziell zurückkehrt.

Waffen, Animationen, Gadgets

Patch 1.1.2.0 greift an vielen Stellen an, die im Alltag oft für Frust sorgen:

Die globale Reduktion von Waffen-Dispersion dürfte automatische Gewehre spürbar zuverlässiger machen.

Sniper außerhalb der Recon-Klasse treffen konsistenter und verlieren weniger Genauigkeit beim Folgeschuss.

Animationen – etwa beim Sliden, Tauchen, Sterben oder beim schnellen Waffenwechsel – wurden überarbeitet, was dem Spiel ein runderes Bewegungsgefühl gibt.

Gadgets wie Mortar, Laser-Designator oder Supply Crate erhalten ein dringend nötiges Feinschliff-Paket.

Auch die Fahrzeugabteilung bekommt ein Update, inkl. korrigierter Hitboxen, bessere Kamerasteuerung, weniger unlogische Schadensspitzen und Bugfixes beim Einsteigen sollten viele Mikrofrust-Momente eliminieren.

Stabilität, UI und Singleplayer

Der Patch kümmert sich zudem um mehrere technische Baustellen. Von flackernden Schatten über hängende Animationsknoten bis hin zu fehlenden Soundeffekten streicht DICE eine lange Liste an Störgeräuschen. Der Singleplayer erhält ebenfalls Optimierungen – inklusive besserer Squad-KI, weniger Shader-Stottern und stabilem Übergang zwischen Missionen.

DICE versucht mit dem Update 1.1.2.0 die Basis zu festigen, bevor die nächsten großen Saisoninhalte starten. Die Rückkehr zum Beta-Aim-Assist zeigt, dass das Studio den Live-Betrieb ernster nimmt als noch zu 2042-Zeiten. Gleichzeitig füllt „California Resistance“ das Spiel mit frischem Material, das Battlefield-typische Spielweisen (Fahrzeuge, Zerstörung, Chaos) wieder stärker in den Mittelpunkt rückt.

Für die Community bleibt nun entscheidend, ob die technischen Verbesserungen das Vertrauen nachhaltig stärken – oder ob es noch weitere Grundsatzkorrekturen braucht.