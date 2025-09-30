Battlefield 6: Season 1 Roadmap enthüllt – neue Karten, Modi und Waffen ab Oktober

Battlefield Studios hat den Fahrplan für die erste Season von Battlefield 6 vorgestellt. Das Post-Launch-Update bringt in drei Phasen kostenlose Inhalte für alle Spieler – von neuen Karten über Modi bis zu frischen Waffen. Los geht es am 28. Oktober, kurz nach dem offiziellen Launch am 10. Oktober.

Die Roadmap zeigt einen klaren, monatlichen Rhythmus: Rogue Ops, California Resistance und Winter Offensive sollen die Community bis Dezember bei Laune halten. Neben neuen Maps und Modi warten zeitlich begrenzte Events wie das gefrorene Empire State Ice Lock, die für zusätzliche Spannung sorgen.

Die drei Phasen im Überblick

Phase 1 – Rogue Ops (28. Oktober)

Karte: Blackwell Fields

Blackwell Fields Modus: Strikepoint

Strikepoint Fahrzeug: Traverser Mark 2

Traverser Mark 2 Waffen: Carbine SOR-300SC, Sidearm GGH-22, Sniper Mini Scout

Carbine SOR-300SC, Sidearm GGH-22, Sniper Mini Scout Attachments: Rail Cover, LPVO

Rail Cover, LPVO Weitere Inhalte werden nachgereicht

Phase 2 – California Resistance (18. November)

Karte: Eastwood

Eastwood Limited Time Mode: Sabotage

Sabotage Feature: Battle Pickups

Battle Pickups Waffen: Shotgun DB-12, Sidearm M357 Trait

Shotgun DB-12, Sidearm M357 Trait Attachment: Troy Angled

Troy Angled Weitere Inhalte folgen

Phase 3 – Winter Offensive (9. Dezember)

Limited Time Event: Ice Lock

Ice Lock Event-Karte: gefrorene Empire State

gefrorene Empire State Waffe: Ice Climbing Axe

Ice Climbing Axe Mehr Inhalte werden noch angekündigt

Die Roadmap liefert klar strukturierte, monatliche Updates, ein Vorgehen, das Spieler kontinuierlich bei der Stange halten soll. Die Kombination aus festen Karten und zeitlich begrenzten Events erinnert an Strategien anderer Shooter wie Call of Duty und Battlefield 2042, allerdings mit etwas konservativerem Rhythmus.

Für Fans heißt das: Frische Maps und Modi sorgen für Abwechslung, ohne dass man ständig Zusatzpakete kaufen muss. Branchenweit zeigt Battlefield 6, dass Free-Season-Content inzwischen Standard ist, um Spieler langfristig an die Plattform zu binden. Besonders die zeitlich begrenzten Events wie Ice Lock fördern den Wettbewerb und treiben die Community zur Interaktion.

EA setzt dabei auf Kontinuität statt Überraschung: Drei klar getaktete Phasen, jede mit eigenen Highlights. Marketing-technisch clever, wenn auch wenig überraschend, es hält Spieler engagiert, ohne den Eindruck von „Content um jeden Preis“ zu erwecken.

Nach Season 1 dürfte Battlefield Studios den Kurs beibehalten. Spieler können mit weiteren Waffen, Maps und limitierten Events rechnen, die den langfristigen Multiplayer-Spaß sichern. Ob die Balance zwischen neuen Modi und etablierten Karten gelingt, wird sich in den ersten Wochen nach Release zeigen.