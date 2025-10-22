Battlefield 6 Season 1 vorgestellt: Drei Phasen, neue Maps und der kalte Krieg im Winter

DICE und EA haben die erste Season für Battlefield 6 offiziell enthüllt, samt Trailer, Fahrplan und einem klaren Versprechen: Mehr Content, mehr Chaos, mehr Explosionen. Der Startschuss fällt am 28. Oktober, wenn Phase 1 mit dem Namen Unautorisierte Operationen beginnt. Los geht’s mit Phase 1: Unautorisierte Operationen

Zum Auftakt geht’s auf die neue Karte „Blackwell-Ölfelder“, die Spieler in ein industrielles Krisengebiet führt, das an klassische Kriegsschauplätze erinnert. Der neue Modus „Angriffspunkt“ dreht sich um koordinierte Vorstöße und schnelle Eroberungen, ganz im Stil der alten Rush-Zeiten, nur mit mehr Fahrzeugen, mehr Rauch und vermutlich auch mehr Chaos.

Phase 2: Kalifornischer Widerstand

Ab 18. November folgt Kalifornischer Widerstand, inklusive der Map „Eastwood“ und dem Modus „Sabotage“. Laut DICE erwartet Spieler ein urbaner Schauplatz, der an San Francisco erinnert, inklusive eingestürzter Brücken, blockierter Straßen und dichter Rauchschwaden. Die Mischung aus engen Gassen und offenen Arealen dürfte vor allem Infanteristen fordern, die sonst lieber im Panzer sitzen.

Phase 3: Winter-Offensive

Der Abschluss der ersten Season steht ab 9. Dezember an: die Winter-Offensive. Hier bringt das befristete Event „Kältestarre“ die Map „Empire State“ ins Spiel, ein eisiges New York, eingefroren inmitten eines globalen Konflikts. Es ist ein temporärer Modus, der wohl mehr auf Atmosphäre als auf Dauerhaftigkeit setzt, aber genau das kennt man von den saisonalen Experimenten der Reihe.

Battlefield 6 – Season 1 Roadmap

Solider Start mit bekannten Zutaten

Mit Season 1 folgt DICE einer klaren Struktur: regelmäßiger Content, überschaubare Events und thematisch getrennte Phasen. Innovativ ist das nicht, aber nach dem wackligen Start von Battlefield 6 dürfte vielen Spielern schon Kontinuität reichen. Neue Karten, zusätzliche Modi und Gadgets zeigen, dass man das Spiel langfristig stützen will, statt es nach einem Jahr fallen zu lassen.

Ob der Plan aufgeht, hängt am Ende aber nicht nur vom Content ab, sondern davon, ob DICE endlich das Balancing und die Server-Stabilität in den Griff bekommt – zwei Dauerbaustellen, die schon bei den Vorgängern kaum enden wollten. Immerhin: Der Trailer macht deutlich, dass das Studio verstanden hat, worum es den Fans geht – spektakuläre Schlachten, taktische Tiefe und das gute alte Battlefield-Gefühl.

Mit drei klar umrissenen Phasen wirkt Battlefield 6 Season 1 wie ein Neustart unter kontrollierten Bedingungen. Der Winter wird zeigen, ob DICE aus der Vergangenheit gelernt hat – oder ob sich das Chaos nur hübscher verpackt zurückmeldet.