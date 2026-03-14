Electronic Arts schaltet in „Battlefield 6“ das Licht aus und verlegt das Schlachtfeld unter die Erde. Mit dem Game Update 1.2.2.0 und dem Start von Season 2: Nightfall am 17. März 2026 reagiert DICE auf die anhaltende Kritik an weitläufigen, leeren Karten und setzt stattdessen auf klaustrophobische Engpässe.

Die zentrale Neuerung ist die Karte Hagental Base. Das Setting verzichtet fast vollständig auf Außenareale und konzentriert sich auf ein unterirdisches Bunkersystem. Infanterie-Gefechte in Korridoren und die gezielte Zerstörung von Deckenplatten zur Schaffung neuer Flankenwege stehen im Mittelpunkt. Die Architektur erzwingt Squad-Taktiken auf engstem Raum, wobei die Sichtweite durch die neue Darkness-Mechanik künstlich begrenzt wird.

Zusätzlich erfährt Fort Lyndon im REDSEC-Modus eine Erweiterung. Der Defense Testing Complex 3 wird als neuer Sektor zugänglich gemacht. Dieses chemische Testgelände dient als Transitstrecke und Loot-Hotspot für Teams, die bereit sind, das Risiko in den unbeleuchteten Tunneln einzugehen.

Hardware und Arsenal für die Dunkelheit

Die Plattformverfügbarkeit in „Battlefield 6“ bleibt unverändert, doch der spielerische Fokus verschiebt sich durch zwei neue Waffenmodelle massiv in den Nahbereich. Die CZ3A1 dient als SMG mit extrem hoher Feuerrate für aggressive Vorstöße, während die vz. 61 als vollautomatische Seitenwaffe für Notfallsituationen in den Tunneln konzipiert ist.

Im Hinblick auf Mobilität setzt das Update auf Geschwindigkeit statt Panzerung. Die Dirt Bikes M1030-M1 und TM/O 450 werden als leichte Zwei-Personen-Transporter für NATO- und Pax-Fraktionen eingeführt. Diese Fahrzeuge ermöglichen schnelle Positionswechsel auf den Außenarealen von REDSEC, spielen in der neuen Indoor-Map jedoch eine untergeordnete Rolle.

Hagental Base: Beton, Enge und künstliche Finsternis als Design-Entscheidung

Zeitplan und Events

Der Rollout erfolgt am 17. März um 09:00 UTC mit dem Download des Patches. Ab 12:00 UTC werden sämtliche Inhalte von Season 2 freigeschaltet. Dazu gehört der zeitlich begrenzte Modus Gauntlet: Nightfall, der das Eliminierungs-Prinzip in der Hagental Base mit der Pflichtnutzung von Nachtsichtgeräten kombiniert.

Ein Studio-Statement bestätigt zudem eine Kooperation für das Red Bull Supermoto-Event. Hierbei handelt es sich um ein Knockout-Rennen mit acht Spielern auf Dirt Bikes, das zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb der Season startet. Um die sinkenden Spielerzahlen abzufedern, bietet Electronic Arts vom 17. bis zum 24. März einen Free Trial an. In diesem Zeitraum sind vier Karten und sechs Modi für alle Plattformen kostenlos zugänglich.

Wer keine vernünftige Sichtlinie programmieren kann, macht die Taschenlampe zur Kernmechanik. Die vollständigen Patch Notes hat DICE unter diesem Link festgehalten.