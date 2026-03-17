Battlefield 6: Season 2 startet heute mit dem Nightfall-Modus

DICE schaltet in „Battlefield 6“ das Licht aus und verkauft uns Dunkelheit als Gameplay-Feature. Der neue Nightfall-Modus der Season 2 zwingt Spieler auf der Karte Hagental Base in die totale Finsternis, wo ohne technische Hilfsmittel wenig bis gar nichts geht.

Die Rückkehr der Nachtsichtgeräte (NVGs) ist kein kosmetischer Bonus, sondern eine Notwendigkeit mit Ablaufdatum. NVGs belegen einen Gadget-Slot für alle Klassen, leiden aber unter begrenzten Batterielaufzeiten, die nur durch die Support-Klasse oder Inaktivität regeneriert werden. Alternativ stehen Thermal-Optiken und Taschenlampen zur Verfügung, wobei letztere in der Dunkelheit einer Leuchtbeide gleichkommen, die dem Gegner die Zielerfassung abnimmt.

Technik schlägt Reflexe

Der Nightfall-Modus definiert sich über den Darkness-Modifier. Auf Hagental Base ist die Beleuchtung fast vollständig ausgefallen, was die Nutzung von Night Vision Goggles (NVGs) zur Pflicht macht. Diese sind kein passives Extra, sondern ein aktives Gadget mit begrenzter Energiezufuhr. Sobald die Batterie leer ist, bleibt nur das manuelle Aufladen durch Stillstand oder die Unterstützung durch ein Support-Squadmitglied.

Die Alternative sind Taschenlampen, die zwar Licht spenden, den Nutzer aber für jeden Gegner im Umkreis von hundert Metern markieren. Wer auf Nummer sicher gehen will, greift zu Thermal-Aufsätzen, die jedoch das Sichtfeld massiv einschränken und zusätzliche Attachement-Punkte fressen.

Architektur als Fallbeil

Hagental Base ist eine unterirdische Anlage, die auf Infanterie-Gefechte in engen Korridoren ausgelegt ist. Die Map ist in drei Hauptbereiche unterteilt: die weiten East- und Westtunnels für Distanzschützen sowie zentrale Knotenpunkte wie das Depot und die Maintenance-Räume für Nahkämpfer. Ein entscheidendes Element ist die instabile Statik.

Zerstörbare Deckenabschnitte und Wände dienen nicht nur der Wegfindung, sondern können gezielt zum Einsturz gebracht werden, um Gegner unter Schutt zu begraben. In der Dunkelheit wird dieses Feature zur tödlichen Falle, da Umgebungsgeräusche und visuelle Warnsignale durch die NVG-Verzerrung schwerer zu deuten sind.

Das Ende der Einzelgänger

Das Klassensystem erfährt durch die Dunkelheit eine notwendige Rückbesinnung auf seine Kernkompetenzen. Ein Assault-Soldat ohne Support ist in Nightfall nach drei Minuten blind, sobald die NVG-Batterie versagt. Der Engineer nutzt sein Arsenal an Sprengstoffen hier weniger gegen Fahrzeuge, sondern um die Geografie der Karte zu Gunsten des Teams zu verändern.

Besonders der Recon profitiert: Mit der Thermal-Drohne lassen sich Ziele markieren, die für das bloße Auge selbst mit Nachtsichtgerät unsichtbar bleiben. Die Spezialisierung auf lautlose Takedowns und reduzierte Schrittgeräusche macht den Recon in den dunklen Ecken von Hagental Base zum effektivsten Jäger. Taktik ist in diesem Modus keine Option, sondern die einzige Lebensversicherung gegen den digitalen grauen Star.