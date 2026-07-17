Battlefield 6: Season 4 Deep Dive stellt Seekrieg und Wake Island vor

Battlefield 6 setzt in Season 4 auf Seekrieg und bringt das stark nachgefragte maritime Gameplay zurück. Electronic Arts und DICE liefern mit dem Update am 21. Juli neue Karten, Fahrzeuge und ein physikbasiertes Wellensystem. Einen neuen Ausblick liefert das jüngste Deep Dive.

Tsuru Reef bricht den Größenrekord des Shooters

Die neue Karte Tsuru Reef startet direkt zum Release-Zeitraum am 21. Juli und löst Railway to Gulmet als bislang größte Karte des Spiels ab. Das Areal ist für Gefechte zu Land, in der Luft und auf dem Wasser ausgelegt. Am 18. August folgt im Rahmen des zweiten Phasen-Updates namens „Top Gun“ eine Neuauflage des Serien-Klassikers Wake Island, basierend auf der Variante aus Battlefield 5. Um die Balance zu verbessern, dienen Flugzeugträger auf beiden Seiten des Eilands als Hauptquartiere, während ein Wrack im Zentrum der Karte Deckung für Schiffe bietet.

Das spielerische Fundament der neuen Karten bildet das sogenannte Dynamic Wave System. Die Wellenbewegung reagiert auf die Umgebung: In geschlossenen Gewässern bleibt das Wasser ruhig, was die Steuerung von Booten erleichtert, Spieler jedoch zu leichten Zielen macht. Auf dem offenen Ozean erschweren unruhige Wellen die Fortbewegung und das Zielen, bieten im Gegenzug aber Sichtschutz für Flankenmanöver und können Projektile ablenken. Punkt.

Fuhrpark und Waffenarsenal werden aufgestockt

Zwei neue Marinefahrzeuge erweitern den Fuhrpark. Ein extrem schnelles Transportboot für ein vollständiges Squad wird aus dem Spielmodus Red Sea übernommen. Dazu kommt das RCB90-Patrouillenboot, das mit schweren Waffen und einer ausfahrbaren Einstiegsrampe als mobiler Spawn-Punkt fungiert.

Das Waffenarsenal wächst um fünf Modelle. Zum Start der Saison erscheinen das EF88-Sturmgewehr im Bullpup-Design, der Bren 3 Karabiner für mittlere Distanzen und das VSSM – ein DMR mit integriertem Schalldämpfer und vollautomatischem Feuermodus. Später folgt das HII-Scharfschützengewehr für extreme Reichweiten.

Abseits des Gameplays integriert DICE lang geforderte Komfort-Funktionen. Custom-Lobbys erlauben über ein Pre-Lobby-Screen-System die manuelle Aufteilung von Teams und Squads vor Matchbeginn. Ein vollwertiger Spectator Mode wird für private Matches in Battlefield 6 und Red Sea freigeschaltet. Das Top-Gun-Update im August bringt zudem neue Kampfjets, den Carrier-Strike-Modus sowie das Event „Gauntlet: Fighter Sweep“.

DICE liefert exakt das, was der Community seit dem Launch fehlt: echte Battlefield-Identität durch groß angelegte kombinierte Schlachten. Das dynamische Wellensystem ist kein bloßer visueller Effekt, sondern ein handfestes Gameplay-Element, das Taktik erfordert. Ob die neuen Admin-Werkzeuge und die Nostalgie-Karte Wake Island die langfristige Spielerbindung sichern, entscheidet am Ende jedoch das Treffer-Feedback und das Balancing der neuen Fahrzeuge. Die Basis steht jedenfalls stabil.