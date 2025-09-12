Battlefield 6: „Secretly Console First“ – Ripple Effect setzt klar auf PS5, PS5 Pro & Xbox bei Performance

Battlefield war jahrelang der Inbegriff von PC-Shooter-Exzessen. Wer das volle Programm wollte – gigantische Maps, maximale Grafikdetails und dazu noch 64+ Spieler – kam am Rechner nicht vorbei. Mit Battlefield 6 ändert sich das grundlegend. Ripple Effect hat die Karten neu gemischt und sich für eine klare Richtung entschieden: Konsolen zuerst. Oder wie das Studio es intern nennt: „Secretly Console First“.

Konsolen im Fokus – „Secretly Console First“

Das klingt zunächst wie ein Marketing-Spruch, ist aber tatsächlich gelebte Praxis. Anders als frühere Teile, die oft am PC geboren wurden und später auf Konsole irgendwie mitgeschleift wurden, steht diesmal das Gamepad im Zentrum. Jede Designentscheidung musste die Konsolen-Versionen mitdenken. Controller-Tests sind inzwischen Standard im Studio, selbst dann, wenn die Entwickler am PC spielen.

Das mag PC-Puristen irritieren, aber es zeigt, wie sehr sich das Konsumverhalten verschoben hat. Battlefield 2042 hat bereits offenbart, dass die Masse auf PS5 und Xbox Series X|S zu Hause ist. Mit Battlefield 6 macht Ripple Effect jetzt Nägel mit Köpfen. Hier zählt nicht mehr, ob irgendeine Ultra-High-End-GPU das Spiel auf 200 FPS ballert, sondern ob es sich auf der Couch butterweich und präzise zocken lässt.

Klar, die PC-Version bleibt wichtig – Mods, Custom-Setups, eSports. Aber die Priorität liegt auf Konsolen. Für ein Franchise, das immer als „PC-first“ galt, ist das ein ziemlicher Paradigmenwechsel.

Performance & Grafikmodi – PS5 Pro bringt den Unterschied

Die technische Basis ist ebenfalls klar auf Konsolen zugeschnitten. Auf der PS5 stehen gleich zwei Modi zur Auswahl:

Performance-Mode: über 80 FPS bei reduzierter Grafik – für all jene, die lieber flüssig ballern, statt Raytracing-Reflexionen zu bewundern.

über 80 FPS bei reduzierter Grafik – für all jene, die lieber flüssig ballern, statt Raytracing-Reflexionen zu bewundern. Fidelity-Mode: 60 FPS mit maximalen Details – stabile Frames, aber eben auf Kosten der Geschwindigkeit.

Spannend wird’s mit der PS5 Pro, die im Gegensatz zur Basisversion mit höheren Auflösungen und stabileren Framerates lockt. Statt 1440p oder gar 1280p bietet die Pro-Variante native 2160p im Fidelity-Modus und 1620p im Performance-Mode. Dazu kommt eine spürbar bessere Bildschärfe und weniger Drops in hektischen Szenen. Genau das, wofür Sony die „Pro“-Karte zieht: kein neues Spielerlebnis, aber das bessere.

Auf der Xbox Series X sieht es ähnlich aus wie auf der PS5 – zwei Modi, vergleichbare Performance, kein spürbarer Unterschied in der Praxis. Die Series S dagegen bekommt nur einen einzigen Modus: 1080p bei stabilen 60 FPS. Klingt unspektakulär, aber immerhin bleibt die Framerate konstant. Ripple Effect nennt die limitierte Speicherkapazität der kleinen Xbox als Hauptproblem – weniger Bandbreite, weniger Flexibilität.

Unterm Strich zeigt sich: Battlefield 6 ist ein Konsolen-Shooter durch und durch. Der PC bleibt wichtig, keine Frage. Aber wenn Ripple Effect intern von „Secretly Console First“ spricht, dann ist das nicht nur ein Spruch, sondern die neue Realität.