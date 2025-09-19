Battlefield 6: Soundtrack enthüllt – von Limp Bizkit bis Red Hot Chili Peppers

Battlefield 6 steht kurz vor dem Start, und nun ist auch klar, welche Songs Spieler in Fahrzeugen und im Abspann zu hören bekommen. Die Liste sorgt für Diskussionen – und ein wenig Nostalgie.

Battlefield 6 bringt Limp Bizkit ins Kriegsgebiet

Electronic Arts und DICE haben den Soundtrack von Battlefield 6 bestätigt. Insgesamt 14 lizenzierte Tracks sind im Spiel enthalten, darunter Rock- und Metal-Klassiker, Hip-Hop-Legenden und zwei exklusive Songs, die speziell für das Spiel entstanden sind. Gleich drei Beiträge von Limp Bizkit, darunter das neue „Battlefield: The After-Party“ in Zusammenarbeit mit Komponist Henry Jackman.

Die komplette Tracklist umfasst:

„Awake“ – Godsmack

„Bodies“ – Drowning Pool

„Break Stuff“ – Limp Bizkit

„Can’t Stop“ – Red Hot Chili Peppers

„Domination“ – Pantera

„Got Each Other“ – The Interrupters ft. Rancid

„Hey Man, Nice Shot“ – Filter

„Invaders Must Die“ – The Prodigy

„Making Love to Morgan Wallen“ – Limp Bizkit

„Master of War“ – Bob Dylan

„Nuthin’ But A G Thang“ – Dr. Dre & Snoop Dogg

„Pain“ – Chalk

„You’ll Never Guess Who Died“ – The Kinison

„Battlefield: The After-Party“ – Henry Jackman & Limp Bizkit

Radiosound im Shooter-Alltag

Dass Shooter mit Radiosendern und Lizensongs arbeiten, ist kein neues Konzept, man denke nur an die prägenden Playlists in Grand Theft Auto. Für Battlefield ist dieser Schritt aber bemerkenswert: Die Serie war bisher stärker auf orchestrale Scores und militärische Stimmung ausgelegt. Mit Bands wie Pantera und The Prodigy schlägt man diesmal eine Brücke zwischen Nostalgie der 2000er und moderner Popkultur.

Während der chaotischen Schlachten können künftig nicht nur Explosionen, sondern auch Klassiker wie „Break Stuff“ das Adrenalin in die Höhe treiben. Und wer nach der letzten Runde im Abspann noch Energie übrig hat, bekommt mit Limp Bizkit sogar eigens komponiertes Material serviert.

Mit dem Start am 10. Oktober rückt Battlefield 6 endgültig in Reichweite. Nach erfolgreichen Betas und ersten Eindrücken vom Battle-Royale-Modus setzt DICE nun auch musikalisch auf eine Mischung aus Fanservice und Inszenierung. Ob die Songauswahl langfristig ikonisch wird wie einst die Battlefield-Titelmusik, muss sich zeigen, immerhin bietet der Soundtrack mehr als nur Hintergrundgeräusch: Er will selbst Teil des Spielerlebnisses sein.