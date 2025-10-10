Battlefield 6 sprengt Spielerrekorde – schon jetzt größer als Battlefield 5

Battlefield 6 hat einen beeindruckenden Start hingelegt: Kurz nach dem Launch meldet SteamDB über 600.000 gleichzeitige Spieler, mehr als das Vierfache des bisherigen Rekords von Battlefield 5. Selbst EA-Klassiker wie Apex Legends, bisheriger Spitzenreiter mit 624.000 Spielern, könnten schon bald überholt werden.

Launch-Explosion und erste Eindrücke

Bereits in den ersten Minuten nach Release stieg die Zahl der Battlefield 6-Spieler von rund 350.000 auf über 609.000. Zum Vergleich: Battlefield 5 erreichte auf Steam lediglich 115.000 gleichzeitige Spieler, Battlefield 2042 108.000. Ein Sprung, der die Serie in eine neue Liga katapultiert, zumindest was die Launch-Zahlen angeht.

Ein Teil dieser Spieler ist noch in der Warteschlange oder beim Installieren, was die hohen Zahlen relativiert. Die Queues bewegen sich laut Berichten aus der Community aber zügig. Battlefield 6 bietet neben klassischen Multiplayer-Modi wie Eroberung, Rush und Durchbruch auch neue Spielvarianten wie Eskalation und modernisierte Taktik-Modi, die an Team-Deathmatch oder King of the Hill erinnern.

Die Karten setzen weiterhin auf Zerstörung und taktische Tiefe: Vom urbanen Kairo über die Manhattan Bridge bis zu den Bergen Tadschikistans warten riesige Arenen, in denen Fahrzeuge, Waffen und Umgebung interaktiv genutzt werden können. Hinzu kommt die Rückkehr von Portal mit erweiterten Creator-Tools, die Spieler:innen eigene Maps und Szenarien bauen lassen.

Mehr Inhalte, mehr Freiheit: Multiplayer, Kampagne und Portal

EA betont außerdem die Singleplayer-Kampagne, die Spieler in die Eliteeinheit Dagger 13 versetzt, die im Jahr 2027 gegen das private Militärunternehmen Pax Armata kämpft. Blockbuster-Inszenierungen, weltweite Schauplätze und actionreiche Missionen sollen den Einstieg abrunden.

Von offizieller Seite heißt es, dass dies erst der Start sei: Season 1 wird am 28. Oktober starten, mit neuen Karten wie den Blackwell-Ölfeldern, zusätzlichen Spielmodi und stetigen Updates. EA setzt damit auf kontinuierliche Spielerbindung und einen Mix aus klassischen und innovativen Inhalten.

Battlefield 6 zeigt, dass die Marke nach Battlefield 2042 wieder massiv an Relevanz gewinnt. Der Launch übertrifft frühere Battlefield-Teile und könnte sogar EA’s Apex Legends-Rekord unter Druck setzen. Für Spieler bedeutet das: massive Multiplayer-Erlebnisse, volle Server und potenziell Wartezeiten beim Einstieg, aber auch ein Zeichen, dass klassische Shooter weiterhin eine hohe Nachfrage haben.

Battlefield 6 ist jetzt auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.