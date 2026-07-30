Battlefield 6: Termin-Fahrplan für Server-Browser und Proximity-Chat steht

EA und DICE haben konkrete Termine für lange geforderte Features in „Battlefield 6“ genannt. Der Server-Browser, Proximity-Chat und Custom-Lobbys erscheinen gestaffelt über die Seasons 4 und 5, teilverpackt in Vorab-Tests über das hauseigene Test-System.

Was wann für welche Plattformen erscheint

Die Ankündigung verteilt die Integration der Kern-Features auf die kommenden Monate. Sämtliche Inhalts-Updates gelten parallel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

18. August 2026 (Season 4, Phase 2): Einführung von Custom Lobbies und dem Spectator Mode via Battlefield Labs in Live. Unterstützt werden zum Start Conquest und Battle Royale Quads. Parallel startet die Karte Wake Island sowie die Top Gun-Kollaboration inklusive zweisitzigem Jet (F/A-81F Super Spectre).

Einführung von Custom Lobbies und dem Spectator Mode via Battlefield Labs in Live. Unterstützt werden zum Start Conquest und Battle Royale Quads. Parallel startet die Karte Wake Island sowie die Top Gun-Kollaboration inklusive zweisitzigem Jet (F/A-81F Super Spectre). 15. September 2026 (Season 4, Phase 3): Start der ersten Iteration des Proximity-Chat. Der Testlauf beschränkt sich zunächst auf den Battle-Royale-Modus (REDSEC). Die Übernahme in den regulären Multiplayer erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Start der ersten Iteration des Proximity-Chat. Der Testlauf beschränkt sich zunächst auf den Battle-Royale-Modus (REDSEC). Die Übernahme in den regulären Multiplayer erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Winter 2026 (Season 5): Veröffentlichung des Server-Browsers (Testlauf startet im Vorfeld in Phase 3), der Platoons und von Multiplayer-Leaderboards. Season 5 umfasst zudem drei neue Karten (zwei Combined-Arms, eine Infanterie-Karte) sowie Überarbeitungen der Maps Blackwell Fields und New Sobek City.

Feature Test-Phase / Release Modus-Einschränkung zum Start Custom Lobbies & Spectator 18. August 2026 Conquest, BR Quads Proximity-Chat 15. September 2026 Nur Battle Royale (REDSEC) Server-Browser Season 5 (Winter 2026) Gesamter Multiplayer Platoons & Leaderboards Season 5 (Winter 2026) Gesamter Multiplayer Map-Reworks Später in Season 5 Blackwell Fields, New Sobek City

Verspätete Reparaturarbeiten am Fundament

DICE liefert schrittweise nach, was zum Verkaufsstart im Spiel hätte sein müssen. Der Server-Browser ist kein Zusatzdienst, sondern die Grundvoraussetzung für die langfristige Stabilität einer Mehrspieler-Infrastruktur. Die Abhängigkeit vom reinen Matchmaking führte in der Vergangenheit zu fragmentierten Lobbys und auffällig hoher Bot-Dichte in schwächer besetzten Regionen. Dass dieses System erst in Season 5 getestet wird, zeigt die Dauer der Entwicklungszyklen.

Gleiches gilt für den Proximity-Chat und Custom-Lobbys. Während Konkurrenzprodukte diese Funktionen seit Jahren als Standard führen, setzt EA auf eine stufenweise Auswertung über Testumgebungen. Die Anpassung der Waffen-Balance aus Season 3 zeigt laut internen Studio-Daten zwar eine gestiegene Time-to-Kill (TTK) und positivere Umfragewerte, die Baustellen bei Netcode, Schritt-Audio und der Abstimmung zwischen Luft- und Bodenfahrzeugen bleiben jedoch bestehen.

Die angekündigten Updates bringen nützliche Werkzeuge, allerdings mit deutlicher Verzögerung. Wer auf ein klassisches Server-System und organisierte Clan-Strukturen wartet, muss sich bis zum Winter gedulden. Bis dahin bleibt das Spielerlebnis zerstückelt zwischen Test-Phasen und zeitlich begrenzten Modus-Rotationen.