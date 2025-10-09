Battlefield 6 Test-Überblick: Ist die Serie zurück oder nur Hype?

Battlefield 6 ist endlich da, und DICE liefert ein Spiel ab, das den Frust der letzten Jahre vergessen lässt. Nach einem eher holprigen Vorgänger kehrt die Serie zurück zu ihren Stärken: großangelegte Gefechte, zerstörbare Umgebungen und Teamplay, das wirklich zählt.

Multiplayer auf hohem Niveau

Die Reviews sprechen eine klare Sprache: Auf Metacritic kommt die PS5-Version auf einen Metascore von 83, 94 % der Kritiker bewerten positiv. Besonders hervorgehoben wird das klassische Battlefield-Erlebnis mit clever designten Karten, ausgewogenem Klassen-System und packendem Gunplay. Ob Infanterie, Panzer oder Helikopter, jeder Spieler findet seine Rolle, und das Zusammenspiel macht die Matches richtig intensiv.

Portal, der kreative Modus für Community-Inhalte, sorgt zusätzlich für langfristigen Spielspaß. Zwar berichten manche Kritiker von kleinen technischen Problemen oder Balance-Schwächen, doch nichts davon trübt die Freude am Kernspiel. Battlefield 6 schafft es, dass jede Runde überraschend, chaotisch und befriedigend zugleich wirkt – genau das, was Fans der Serie seit Battlefield 4 vermisst haben.

Kampagne: Kurz, aber solide

Die Singleplayer-Kampagne kann nicht ganz mit dem Multiplayer mithalten. Sie dient eher als cineastisches Tutorial, erzählt eine solide, aber wenig emotionale Geschichte und ist mit rund fünf bis sechs Stunden relativ kurz. Wer hier große narrative Experimente erwartet, wird enttäuscht. Die Stärke von Battlefield 6 liegt eindeutig online.

Optisch liefert das Spiel auf der PS5 einen beeindruckenden Eindruck: zerstörbare Umgebungen, Sounddesign auf Top-Niveau und flüssige Performance. Gerade das Zusammenspiel von Grafik, Sound und destruktiver Physik vermittelt ein echtes Kriegsgefühl, das die Serie früher ausgezeichnet hat.

Battlefield 6 ist ein echtes Comeback. Die Kampagne ist solide, aber kein Highlight; der Multiplayer hingegen ist hervorragend, abwechslungsreich und technisch beeindruckend. Für Fans der Reihe ist das Spiel ein klarer Kauf, für alle, die große Schlachten, Teamplay und zerstörbare Welten lieben, sowieso. DICE zeigt, wie man eine Serie nach einer schwächeren Episode wieder auf Kurs bringt.

Unsere eigenen Eindrücke folgen in den kommenden Tagen – wenn wir uns endlich ein realistisches Bild machen können. Anders als die meisten aktuellen Reviews, die auf halbleeren Servern beruhen und den Hype vorzeitig feiern, warten wir lieber ab, bevor wir uns von halbgaren Ersteindrücken blenden lassen.