Battlefield 6 – Top Gun Update: Wake Island und Carrier Strike erscheinen am 18. August

EA und DICE erweitern „Battlefield 6“ am 18. August 2026 um ein kostenloses Top Gun Crossover inklusive der Karte Wake Island. Das Inhaltspaket setzt auf recycelte Serien-Klassiker, neue Zweisitzer-Jets und die Rückkehr des Carrier-Strike-Modus.

Electronic Arts bedient sich für die vierte Saison von „Battlefield 6“ erneut am Fundus der eigenen Seriengeschichte. Die Pazifik-Insel Wake Island feiert am 18. August 2026 ihre wiederholte Neuauflage für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Der Download bleibt für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos. Die Karte wurde für die aktuelle Engine aufgebaut und um trägergestützte Hauptquartiere an den Küsten erweitert. Wiederholung statt Risiko.

Neben dem Kartenklassiker liefert der Publisher ein lizenziertes Event in Kooperation mit der Filmmarke Top Gun. Teil dieses Pakets sind zwei neue Zweisitzer-Flugzeuge: die F-74A Seacat und die F/A-81F Super Spectre. Die Cockpits verlangen eine strikte Aufgabenverteilung zwischen Pilot und Bordboffizier für Waffensysteme. Wer im Alleingang fliegt, verliert.

Neue Modi und altbekannte Mechaniken dominieren die Playlist

Der Fokus der Aktualisierung liegt auf dem Luft- und Seekampf. Mit Carrier Strike kehrt ein Spielmodus zurück, bei dem Teams gegnerische Flugzeugträger schrittweise über Raketenstellungen an Land und anschließende Infanterie-Angriffe im Schiffsinneren zerstören. Der Modus Gauntlet: Fighter Sweep ergänzt die Rotation um reine Luftschlachten, in denen Squads feindliche Jets und Nachschubpunkte abfangen müssen.

Zusätzlich erhalten bestehende Karten wie Tsuru Reef funktionale Flugzeugträger als mobile Einstiegspunkte. Über den Event-Pass schalten Spieler Freischaltungen wie das Interdictor-Scharfschützengewehr und kosmetische Inhalte frei. Parallel startet vom 18. bis 25. August eine kostenlose Testwoche über die Gratis-Version Battlefield: REDSEC. Neuer Umsatz durch Gratis-Zugänge.

DICE verpackt bekannte Serien-Mechaniken und eine zwanzig Jahre alte Karte in ein Hollywood-Branding. Das ist handwerklich solide und kostet keinen Aufpreis. Spielmechanische Wagnisse sucht man in dieser Aktualisierung allerdings vergeblich. Wer Wake Island schon 2002 gespielt hat, bekommt exakt dasselbe Gameplay im modernen Gewand. Nicht mehr, nicht weniger.