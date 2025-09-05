Battlefield 6 übernimmt berühmtes Feature aus Death Stranding – exklusiv für Assault-Klasse

DICE hat ein neues Feature für Battlefield 6 vorgestellt, das auf den ersten Blick erstaunlich unspektakulär wirkt – eine Leiter. Offiziell heißt das Ganze Assault Ladder und soll Teams künftig mehr taktische Optionen bieten. Klingt unscheinbar, erinnert aber direkt an ein ikonisches Element aus Death Stranding, wo Sam Porter Bridges bekanntlich gefühlt die halbe Welt mit Leitern überbrückte.

Wie funktioniert die Assault Ladder?

Die Assault Ladder ist mehr als nur ein Stück Metall zum Klettern. Laut den Entwicklern lässt sie sich flexibel einsetzen:

senkrecht, um höhere Ebenen zu erreichen

schräg, um als Rampe genutzt zu werden

als Hilfsmittel, um Squad-Mitglieder an schwer zugängliche Stellen zu bringen

Im offiziellen Gameplay-Clip sieht man, wie Teams die Leiter nutzen, um überraschend auf Dächer zu gelangen oder neue Angriffswege zu öffnen. Selbst die Frage, ob sich damit Gegner ausschalten lassen, hat in der Community schon für erste Memes gesorgt.

Break the line. Climb the wall



The Assault Ladder gives your squad access to higher ledges, or turn it into a ramp for a new way in.#Battlefield6 pic.twitter.com/IWQ2JqxdJx — Battlefield (@Battlefield) September 4, 2025

Warum das für Spieler spannend ist

In der Battlefield-Historie standen große Karten, vertikale Gefechte und kreative Teamstrategien immer im Fokus. Mit der Assault Ladder bekommen Spieler nun ein Werkzeug, das genau diese Stärken unterstreicht. Wer bislang auf feste Aufstiegspunkte angewiesen war, hat jetzt mehr Freiheiten, eigene Wege ins Gefecht zu eröffnen.

Der Vergleich zu Death Stranding kommt nicht von ungefähr: Dort wurde die simple Leiter zum Symbol für kreative Problemlösungen in einer offenen Welt. DICE bedient sich hier also bewusst bei einer Mechanik, die Spieler bereits kennen, und schiebt den Realismus-Anspruch der Serie gleichzeitig ein Stück beiseite.

Ein kleiner, aber kluger Schritt

Natürlich wird eine Leiter kein neues „Revolution-Feature“ wie zerstörbare Umgebungen. Doch gerade im Zusammenspiel mit Squad-Taktiken könnte die Assault Ladder mehr Einfluss haben, als es der erste Blick vermuten lässt. Battlefield 6 zeigt damit erneut, dass nicht immer nur größere Explosionen für frische Spielideen sorgen müssen – manchmal reicht auch ein simples Stück Aluminium.

Die Assault Ladder wird zum Release von Battlefield 6 direkt verfügbar sein und dürfte vor allem im Multiplayer für spannende Überraschungen sorgen. Ob sie auch ein neues Meme-Phänomen wie die C4-Jeep-Ära lostritt? Abwarten – Leitern haben schon in anderen Spielen mehr bewegt, als man denkt.