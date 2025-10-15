Battlefield 6 überrollt die Konkurrenz: 6,5 Millionen Verkäufe in nur vier Tagen

Battlefield 6 ist da und übertrifft alle Erwartungen. Nach einer Beta, die bereits über 700.000 gleichzeitige Spieler auf Steam erreichte, ist der Shooter nun offiziell erschienen und knackt direkt die nächste Marke: Über 740.000 gleichzeitige Spieler auf Valves Plattform, Warteschlangen inklusive. Laut Alinea Analytics wurden in den ersten vier Tagen mehr als 6,5 Millionen Exemplare verkauft, ein Start, der selbst Branchenriesen überraschen dürfte.

Ein massiver Launch, besonders auf dem PC

Battlefield 6 hat in kürzester Zeit rund 350 Millionen US-Dollar Umsatz generiert. Die PC-Version trägt den größten Teil dazu bei. Laut Schätzungen stammen 57 % der aktiven Spieler von Steam, was etwa 3,5 Millionen verkaufte Exemplare entspricht. Die PS5 folgt mit rund 1,5 Millionen Verkäufen, während auf Xbox knapp 1,2 Millionen Einheiten abgesetzt wurden.

Damit spielt sich die Serie endgültig dorthin zurück, wo sie ihre treuesten Fans hatte – am PC. Selbst zusammen genommen können PlayStation und Xbox den PC-Anteil nicht einholen.

Warzone-Spieler kehren Battlefield den Rücken zu

Interessant ist auch die Herkunft vieler neuer Spieler. Laut Alinea Analytics haben über 60 % der aktuellen Battlefield 6-Spieler zuvor Call of Duty: Warzone gespielt. Das ist mehr als nur eine Zahl, es deutet auf eine reale Verschiebung der Shooter-Landschaft hin. Offenbar haben viele den jährlichen Call of Duty-Rhythmus satt und suchen nach etwas, das sich wieder „nach Battlefield“ anfühlt.

Auch intern dürfte man bei Activision genau hinsehen. Branchenquellen zufolge hatte man dort Battlefield 6 zunächst nicht als ernsthafte Konkurrenz eingeschätzt. Nach dem aktuellen Verkaufsstart dürfte diese Haltung passé sein.

Mindestens ebenso bemerkenswert: Etwa 45 % der Steam-Spieler haben Battlefield 2042 nie besessen oder gespielt. Auf PS5 sind es immerhin 37 %. Das bedeutet, dass DICE es geschafft hat, verlorene Spieler zurückzugewinnen, oder gänzlich neue zu überzeugen. Nach dem Fehlstart von Battlefield 2042 ist das ein fast schon symbolischer Sieg.

Was die Zukunft bringt, bleibt spannend: Die Server laufen, die Community ist lautstark, und das Momentum spricht klar für DICE. Jetzt muss das Studio zeigen, dass es den Hype auch langfristig halten kann. Unsere Reviews zur Kampagne und dem Multiplayer gibt es hier.