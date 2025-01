Battlefield 6 und der Gaza-Krieg: Wenn Rauchwolken die Gaming-Welt erschüttern

So absurd die Aufregung auf den ersten Blick erscheinen mag, spielt man hier eindeutig mit der moralischen Frage: Sollte ein reales Kriegsfoto – insbesondere eines, das die Zerstörung und das Leid eines noch immer anhaltenden Konflikts zeigt – für die Vermarktung eines Videospiels verwendet werden? Diese Frage musste sich schon „ Six Days in Fallujah “ gefallen lassen. Im Nachhinein wird der Shooter trotz aller Empörung gefeiert.

