Battlefield 6 – Weitere Gameplay-Screenshots geleakt

Eigentlich soll Battlefield 6 erst in der nächsten Woche offiziell vorgestellt werden, derweil sind allerdings weitere Gameplay-Screenshots ins Netz gelangt, die wohl aus einem aktuellen Playtest stammen.

Bereits aus dem geplanten Debüt Trailer sind rund 80 Prozent vorab im Netz gelandet, weshalb sich EA wohl dazu entschlossen hat, einen brandneuen Trailer für die Premiere zu kreieren. Geholfen hat das nichts und weitere Bilder fluten gerade das Netz.

Darauf zu sehen ist unter anderem, wie ein Hubschrauber abgeschossen wird, ebenso einige HUD-Elemente, die man allerdings als veraltet ansieht, einige Panzer sind zu sehen, eine Großstadtmetropole samt Wolkenkratzer und mehr.

Nicht repräsentative Bilder

Die Qualität der Bilder sind jedoch alles andere als vorzeigbar und dürften auch nicht den aktuellen Stand des Shooter repräsentieren. Sie untermauern zumindest aber wieder das futuristische Setting, das jeher für Battlefield 6 vermutet wird, sowie die allgemeine Richtung des Shooters.

In dieser Woche wurde außerdem bekannt, dass man den Ex-Call of Duty und Destiny General Manager für Battlefield 6 angeheuert hat. Dieser soll für „ein strategisches, langfristiges Engagement für das Wachstum des Franchise“ sorgen und das Battlefield-Franchise endlich auf Augenhöhe mit Call of Duty bringen. Dazu möchte man unter anderem die Customizations auf ein völlig neues Level hieven.

Battlefield 6 erscheint voraussichtlich in diesem Herbst! Mehr dazu folgt dann in den kommenden Tagen!