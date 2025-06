Battlefield 6 wird bald enthüllt – EA grenzt Termin weiter ein

Lange wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell: Das nächste Battlefield-Spiel soll laut Publisher Electronic Arts im Sommer 2025 vollständig enthüllt werden. Die Aussage kommt direkt von Andy McNamara, Global Senior Director of Integrated Comms bei den Battlefield Studios.

Auf die Nachfrage, ob es bereits im Juni so weit sei, antwortete er auf X mit einem knappen „Wir haben da einiges am Laufen :)“. Eine typische PR-Formulierung, die wenig Konkretes liefert, aber zumindest Klarheit schafft: Die Enthüllung findet im Sommer statt – wann genau, ist noch offen.

Damit dürften sich Gerüchte über eine kurzfristige Präsentation noch im Juni weitgehend erledigt haben. EA konzentriert sich aktuell auf „Battlefield Labs“, also interne oder begrenzte externe Testphasen, die dem Feinschliff dienen sollen.

Ein ambitioniertes Projekt mit bekannten Namen

Battlefield 6 – der finale Titel ist noch nicht bestätigt – entsteht unter dem Dach von Battlefield Studios, einem Zusammenschluss mehrerer Teams: DICE, Ripple Effect, Criterion Games und EA Motive. Letztere sind unter anderem für das Dead Space-Remake verantwortlich – und genau das ist auch eine der Inspirationsquellen für die Singleplayer-Kampagne des neuen Shooters. Eine weitere, eher ungewöhnliche Quelle: Civil War. Inwiefern historische oder soziale Elemente in ein modernes Kriegssetting integriert werden, bleibt abzuwarten.

Die Kampagne soll erzählerisch ambitionierter werden als in den letzten Ablegern. Spielerisch wiederum scheint EA auf Altbewährtes zu setzen – mit moderner Technik. Interne Tests deuten darauf hin, dass die Zerstörungsmechaniken eine zentrale Rolle spielen werden. Wer sich also an die glorreichen Momente von Bad Company 2 erinnert, könnte hier auf seine Kosten kommen.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es bisher nicht, sicher ist nur: Der Release soll vor März 2026 erfolgen, also vor dem Ende von EAs aktuellem Geschäftsjahr, was angesichts der laufenden Testphasen realistisch erscheint.