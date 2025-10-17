Battlefield 6: DICE zieht die Reißleine – XP-Grind, Server & Fortschritt im Fokus

Eine Woche nach dem Launch von Battlefield 6 zieht DICE erste Konsequenzen aus dem Spielerfeedback. In einem neuen Community-Update kündigt das Studio Anpassungen an Progression, XP-System und Community-Servern an, mit dem Ziel, das Spielgefühl fairer und flüssiger zu gestalten.

Schnellere Freischaltungen, weniger Grind

Viele Fans hatten sich in den ersten Tagen über den zähen Fortschritt beklagt – vor allem bei Waffenaufsätzen und Gadgets. Jetzt reagiert DICE: Match- und Tagesboni liefern künftig 10 % bzw. 40 % mehr XP, und die ersten 20 Waffenränge lassen sich fast doppelt so schnell erreichen. Auch einige Karriereaufträge werden früher freigeschaltet, um den Einstieg zu erleichtern.

Spieler sollen somit chneller Zugriff auf nützliche Ausrüstung erhalten, ohne das Gefühl zu verlieren, sich Belohnungen wirklich erarbeitet zu haben. Kleine Stolperfallen im UI, etwa fehlerhafte Fortschrittsanzeigen – sollen nach dem nächsten Match verschwinden.

Community-Server: Schluss mit XP-Farmen

Ein weiteres Problem betrifft die Community-Server, die bereits kurz nach Release ihre Kapazitätsgrenzen erreicht haben. Wie DICE erklärt, lag das vor allem an zahllosen XP-Farm-Servern, auf denen Bots besiegt und Statistiken künstlich aufgebläht wurden.

In der Folge war kaum Platz für echte Multiplayer-Erlebnisse. Um das zu verhindern, will DICE künftig unproduktive Server automatisch aussortieren. Alle bestehenden Community- und „Verified“-Server müssen nach dem Update neu veröffentlicht werden, um aktiv zu bleiben. Ziel ist eine sauberere, spielergetriebene Auswahl – von Hardcore-Conquest bis zu kreativen Custom-Modes.

Der Feinschliff beginnt erst

Die Änderungen sollen laut DICE innerhalb der nächsten Woche live gehen, sofern die internen Tests reibungslos laufen. Weitere Baustellen – darunter Sichtbarkeit, Waffenstreuung oder Fahrzeugspawns – stehen bereits auf der Liste.

Das Fazit: DICE wirkt entschlossen, aus dem Launch von Battlefield 6 zu lernen. Das Studio zeigt sich ungewöhnlich transparent, auch wenn man weiß, dass jedes „Wir hören auf euch“ bei Fans inzwischen mit einer gewissen Skepsis gelesen wird. Doch zumindest diesmal scheint der Wille zur Verbesserung tatsächlich da zu sein.