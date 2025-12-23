Battlefield 6 zeigt PS5-Features – Technik im Fokus, Blick in die Zukunft

EA und DICE haben einen neuen Battlefield 6 Trailer veröffentlicht, der sich noch einmal komplett auf die PS5-Features konzentriert. Zu sehen sind obligatorische Features wie adaptive Trigger, haptisches Feedback und 3D-Audio. Waffen sollen damit schwerer wirken, Explosionen präsenter sein und das Schlachtfeld räumlicher wirken.

Gleichzeitig bleibt der Trailer genau das, eine reine Technik-Show zu Werbezwecken. Wer gehofft hat, mehr über die inhaltliche Ausrichtung oder die Battlefield 6-Roadmap für 2026 zu erfahren, wird hier nicht fündig.

Was bleibt, ist ein netter Einblick in die Technik, aber kein echter Schritt nach vorn. Wer wissen will, wo Battlefield 6 wirklich hinwill, findet die Zukunftspläne in unserem separaten Artikel hier.