Battlefield Hardline: Support-Ende für PS4 und Xbox One angekündigt

Electronic Arts stellt die Online-Dienste für „Battlefield Hardline“ auf PlayStation 4 und Xbox One im Juni 2026 endgültig ein; der digitale Verkauf endet bereits einen Monat zuvor. Damit reiht sich der Shooter in eine immer länger werdende Liste an PS4-Titeln ein, die nicht mehr unterstützt werden oder offline gehen.

Die Konsolen-Fassungen von „Battlefield Hardline“ für PlayStation 4 und Xbox One verlieren im Sommer 2026 ihre Online-Funktionalität, nachdem EA das Spiel am 22. Mai 2026 aus den digitalen Stores entfernt. Während der Multiplayer-Modus auf diesen Plattformen ab dem 22. Juni 2026 komplett abgeschaltet wird, bleibt die PC-Version von diesen Maßnahmen unberührt und wird weiterhin vollumfänglich unterstützt.

Zeitplan der Abschaltung und Verkaufsstopp

Der Rückzug erfolgt in zwei Phasen. Zunächst verschwindet der Titel am 22. Mai 2026 mitsamt aller DLCs und Zusatzinhalte aus den Stores von Sony und Microsoft. Wer das Spiel bis dahin digital erworben hat, behält Zugriff auf die Singleplayer-Kampagne. Der finale Schnitt erfolgt am 22. Juni 2026: Mit der Abschaltung der Server wird der Kern des Spiels – der Multiplayer-Modus – auf den Last-Gen-Konsolen unbrauchbar.

Besitzer der physischen Discs können die Kampagne zwar weiterhin starten, der Zugang zu den Online-Schlachtfeldern bleibt jedoch dauerhaft gesperrt.

PC-Version bleibt unverändert online

Im Gegensatz zu den Konsolenfassungen gibt EA für die PC-Plattform Entwarnung. Hier wird „Battlefield Hardline“ weiterhin über die gängigen Launcher vertrieben und die Server bleiben aktiv. Diese Entscheidung unterstreicht die Strategie vieler Publisher, Legacy-Titel auf dem PC aufgrund der einfacheren Wartung und der meist stabileren Community länger am Leben zu halten als auf geschlossenen Konsolen-Ökosystemen.

„Battlefield Hardline“ markierte 2015 einen experimentellen Wendepunkt für die Serie, indem es das klassische Militär-Szenario gegen ein „Cops vs. Criminals“-Setting tauschte. Mit über 8 Millionen verkauften Einheiten war der Titel kommerziell erfolgreich, auch wenn er in der Core-Community aufgrund des Fokus auf Infanterie-Kämpfe und Urban-Combat umstritten blieb.

Die Abschaltung nach elf Jahren ist ein marktüblicher Prozess. Die PS4- und Xbox-One-Hardware wird zunehmend durch die aktuelle Generation (PS5/Xbox Series) und die bereits am Horizont sichtbaren Nachfolger verdrängt. EA bereinigt hiermit seine Server-Infrastruktur, um Ressourcen für zukünftige Battlefield-Projekte zu bündeln.

Ähnlich verfahren Publisher wie HoYoverse, die die Last-Gen-Version von Genshin Impact ebenfalls komplett abschalten und damit das Ende der PS4-Generation einläuten.