Battlefield Labs geleakt, erste Details zum Community-Test

Die offizielle Ankündigung von „Battlefield Labs“ soll in den nächsten Stunden erfolgen, wobei DICE um 17:00 Uhr MEZ die Details bekannt geben wird . Die Spieler dürfen gespannt sein, wie dieses neue Konzept die Entwicklung von „Battlefield“ in eine neue Richtung lenken wird – und ob es tatsächlich gelingt, das Feedback der Community sinnvoll zu integrieren, um das Spiel auf das nächste Level zu heben.

„Battlefield Labs“ wird zunächst in Europa und Nordamerika getestet, mit der Aussicht auf eine spätere Expansion. Die Testumgebung ist exklusiv, und obwohl die Anzahl der Plätze begrenzt ist, können sich interessierte Spieler für die Teilnahme anmelden. Diese Testphase stellt einen wichtigen Schritt dar, um die Meinungen der Spieler frühzeitig in den Entwicklungsprozess einzubeziehen und das Spiel weiter zu optimieren.

